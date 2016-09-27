ميركل تتشكك في إمكانية إقامة منطقة حظر جوي في سوريا

برلين - د ب أ- أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تشككها تجاه إمكانات إقامة منطقة حظر جوي فوق أجزاء من سوريا، ودعت في الوقت ذاته لبذل المزيد من المساعي من أجل التوصل لهدنة هناك.

وقالت ميركل الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق بالعاصمة برلين، إن الأمر يعتمد حالياً بشكل واضح على روسيا وعلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بتحسين فرص الهدنة.

وأكدت ميركل أن العنف الوحشي على المواطنين في حلب، “ليس مقبولاً على الإطلاق”، وقالت: “رأينا خلال الأيام الماضية انتكاسة عميقة للغاية”.

وبالنظر إلى اللاجئين القادمين من سوريا وغيرها من المناطق التي تشهد أزمات حول العالم، أكد المستشارة الألمانية “الالتزام الإنساني” لأوروبا، مشيرة إلى أن إحداث تفرقة بين لاجئين مسيحيين ومسلمين لا يتماشى مع القيم الأوروبية.

وقالت: “إننا لا نفرق بين أشخاص ينتمون للعقيدة المسيحية وأشخاص ينتمون للعقيدة الإسلامية ونقول إن أحدهم يحصل على حماية لدينا والآخرين لا يحصلون على حماية لدينا”، مشددة على ضرورة أن ينعكس ذلك في السياسة التي تتبعها كل دولة أوروبية.