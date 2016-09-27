نتنياهو: كلينتون أم ترامب لا يهم.. كلاهما سيدعمان إسرائيل

القدس المحتلة- الأناضول- أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن ثقته في إن دعم الولايات المتحدة لبلاده سيظل قويًا، بغض النظر عمن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأضاف نتنياهو في حديثه أمام أعضاء حكومته، الثلاثاء، أن المرشحين الرئاسيين، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أكّدا خلال اجتماعات عقدها معهما في نيويورك، على دعمهما لإسرائيل، بحسب أسوشيتد برس.

وأوضح أنه “لا يهمّ من سيتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، فدعمها لإسرائيل سيبقى قويًا”، مشيرًا إلى أن تحالف الطرفين سيظلّ متينًا وسيكون أقوى في السنوات المقبلة.

وذهبت تحليلات أمريكية وغربية عموما إلى اعتبار نتنياهو منحازا للمرشح الجمهوري، ميت رومني، في انتخابات 2012 التي فاز بها المرشح الديمقراطي باراك أوباما، إلا أنه يبدو حريصًا هذه المرّة من خلال امتناعه عن التعبير عن محاباة مرشح دون آخر.

وجرت الاثنين أول مناظرة تليفزيونية بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.