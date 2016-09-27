الجيش السوري الحر يجسد انتهاكات تنظيم الدولة بعمل مسرحي في جرابلس

حلب- الأناضول- جسّد “الجيش السوري الحر”، التابع للمعارضة، من خلال مسرحية عرضها، الثلاثاء، في مدينة جرابلس بمحافظة حلب شمالي سوريا، معاناة سكان المدينة حينما كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، قبل تحريرها في آب/ أغسطس الماضي، في إطار عملية “درع الفرات”.

ومن خلال الأدوات البسيطة المتوفرة لديهم، وبإمكانات محدودة، أعدّ 10 أفراد من “الجيش الحر”، مسرحاً وسط جرابلس، مثّلوا فيه الاضطهاد الذي تعرض له سكان المدينة من قبل عناصر التنظيم.

خشبة المسرح كانت من ألواح خشبية بسيطة، وضع فوقها قطع من القماش والسجاد، وبعض الكراسي، في الوقت الذي تسابق أطفال ونساء جرابلس لمتابعة العمل المسرحي الأول من نوعه في المدينة، عقب تطهيرها من “داعش”، بالتدافع للصفوف الأولى، في حين فضل البعض المتابعة من شرف وأسطح منازلهم.

وقال يونس جمعة، أحد أفراد الجيش الحر الممثلين في العرض، للأناضول، إنهم يسعون جاهدين من أجل جعل جرابلس مدينة ملائمة للعيش، مشيرا إلى أنهم سيسعون ليكون هناك عرض مسرحي كلما سنحت الفرصة تماشيا مع الاهتمام الذي أبداه الأهالي.

وأضاف أن العمل الأول جسّد ممارسات “داعش” لأهالي المنطقة، حيث كانت تجربة جيدة لهم، معرباً عن أملهم في تحسين أدائهم وسردهم قضايا تمس المواطنيين خلال الأعمال القادمة.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.