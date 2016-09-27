نصر الله: لا آفاق للحلول السياسية في سوريا والكلمة الفصل للميدان

بيروت- رويترز- نقلت صحيفة الأخبار عن جماعة حزب الله اللبنانية قولها الثلاثاء إنه لا توجد آفاق للحلول السياسية في سوريا وإن الصراع يزداد تعقيدا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا.

ونسبت الصحيفة الموالية للجماعة إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قوله “لا آفاق للحلول السياسية… والكلمة الفصل للميدان.”

وأضاف نصر الله “الوضع يزداد تعقيدا خصوصا بعد التوتر الأمريكي الروسي واستمرار أزمة الثقة بين الطرفين.”

ويدعم حزب الله الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الذي دخل عامه السادس.