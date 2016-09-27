نصر الله: لا آفاق للحلول السياسية في سوريا والكلمة الفصل للميدان
Sep 27, 2016
بيروت- رويترز- نقلت صحيفة الأخبار عن جماعة حزب الله اللبنانية قولها الثلاثاء إنه لا توجد آفاق للحلول السياسية في سوريا وإن الصراع يزداد تعقيدا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا.
ونسبت الصحيفة الموالية للجماعة إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قوله “لا آفاق للحلول السياسية… والكلمة الفصل للميدان.”
وأضاف نصر الله “الوضع يزداد تعقيدا خصوصا بعد التوتر الأمريكي الروسي واستمرار أزمة الثقة بين الطرفين.”
ويدعم حزب الله الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الذي دخل عامه السادس.
كلمة للتاريخ قالها الأسكندر الأكبر(يمجد التاريخ الحياة ولكن الحياة لها تلاميذ شريرون) ورغم أن التاريخ يكتبه المنتصرون فأتمنى أن يعى حسن نصرالله وأمثاله أن الهولوكست السورى الذى حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ والشباب هى حرب المنتصر فيها مهزوم ولن يرحم التاريخ أحدا فى قادم الأيام بعد أن تتوقف هذه الحرب المجنونة وعندئذ سيدرك حسن نصرالله ومن معه أن حرب الوكالة لم تجنى الاأرضا محروقة ولن تجنى أياديهم من حطام الدنيا شىء الا دماءالشهداء والأبرياء ولن يهنأ تجار الدم بحياتهم التى ستظل تطاردهم فيها لعنات الأمهات الثكالى وصرخات الاطفال الذين ماتوا تحت الأنقاض وعند الله تلتقى الخصوم .