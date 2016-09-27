صابرين تخرج عن صمتها وترد على خلعها الحجاب

القاهرة ـ بعد الجدل الكبير حول صورها من دون حجاب، خرجت الفنانة المصرية صابرين عن صمتها، مبررة ذلك بحبها للفن.

وقالت صابرين في ردها “الناس كلها عرفتني وحبتني من قبل الحجاب، وإحنا في مصر الستات محتشمات وليست بالحجاب الكامل لأن ديننا، هو الدين الوسطي”.

وأضافت “أنا لا بد أن أعطي كل شخصية حقها، لأني مقدرش أخون فني، وأنا في النهاية صابرين الممثلة، وليست صابرين المحجبة”.

يذكر أن صورتها من دون حجاب التي انتشرت من احدث فيلم لها مع الفنان أحمد حلمي “لف ودوران”، أثارت ضجة كبيرة وانتقادها بشكل كبير من قبل الجمهور.