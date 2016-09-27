طليق نادين الراسي يقتحم مجال التمثيل ويرد على اتهامه بتهديدها بالقتل

بيروت ـ يتحضر رجل الأعمال اللبناني جيسكار أبي نادر طليق الفنانة نادين الراسي لاقتحام عالم التمثيل لأول مرة من خلال تجسديه لشخصية وائل في مسلسل جديد بعنوان “زوجتي أنا”.

جيسكار كشف عبر نشرة الأخبار على شاشة “الجديد” اللبنانية عن تفاصيل دوره، موضحاً أن وائل رجل أعمال مدلل لدى عائلته، يعيش في فيلا، لافتاً إلى أن الدور يتضمن الكثير من التقلبات.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أكد جيسكار أنه سبق وتلقى أكثر من عرض للمشاركة في أعمال درامية، إلا أن الراسي لم تكن تشجعه، وعن استعداده لمشاركة نادين بطولة عمل، قال ممازحاً: “دور غرام او مشاكل”، وتابع: “لننتظر ونرى الدور الذي سيعرض عليه”.

من ناحية أخرى، أصدر جيسكار بياناً صحافياً رد فيه على الاتهامات التي لاحقته مؤخراً حول تهديده لنادين بالقتل بعد خلاف قوي وقع بينهما أثناء زيارتها منزل الزوجية الذي كان يجمعهما سابقاً.

جيسكار قال في بيانه “على أثر عدة خلافات بينه وبين السيدة نادين الراسي كما يحصل بين الكثير من الأزواج، تقدم بدعوى طلاق وحضانة الولدين.بدلا من أن تنتظر السيدة نادين الراسي قرار المحكمة الكريمة الكفوءة والعادلة، لجأت إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لتختلق الأكاذيب والإفتراءات وتحاول النيل من مكانته وسمعته والإستقرار العاطفي لولديه، خاصة وأنه في مرحلة أعمال جديدة ومهمة”.

وتابع “يهمنا أن نؤكد للرأي العام بأن السيد جيسكار أبي نادر لن يجاريها بهذا الأسلوب الرخيص ولن ينزل الى هذا المستوى، بل يكتفي باللجوء الى القضاء الذي وحده له الحق بالفصل بهذا النزاع″.

وأنهى بيانه موضحاً “مع العلم أنه لم يتواجه معها ولم تحصل أية أعمال عنف بينهما حين دخلت الى منزله كونه لم يكن متواجداً فيه كما تظهره الكاميرات والتسجيلات التي هي بحوزته والتي سيقدمها للقضاء المختص دحضاً لمزاعمها وخلافاً لما تحاول تسويقه السيدة الراسي للنيل من صورته ومكانته الإجتماعية، وأننا نتمنى على الجميع ألا يتناقلوا أية من مزاعم السيدة نادين الراسي التي تمّر حالياً بمرحلة عصبية صعبة كما هي تصرّح في الإعلام”.