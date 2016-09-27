راكب يسافر بصحبة دميته ويحجز لها مقعدًا خاصًا في الطائرة

لندن ـ حالة من الفزع عاشتها راكبة في إحدى الطائرات، بعد أن سافرت وبجانبها دمية مرعبة الشكل، تجلس على مقعد خاص بها.

ونشرت الراكبة، وتدعى سارة نورفيك، صورًا للدمية التي جلست إلى جوارها خلال رحلتين منفصلتين، بعد أن حجز لها أحد الركاب المقعد في رحلة إلى سينسيناتي الأمريكية.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، تغريدة سارة من على حسابها “تويتر” قائلة: “الخبر السار أنه لا يوجد أحد يجلس في المقعد المجاور لي، والخبر السيئ أنّ دمية مرعبة تعود للرجل الذي يجلس بجانب النافذة جالسة بجانبي”.

وزعمت سارة، أن مضيفات الطيران طلبن من الرجل عدم السفر بصحبة الدمية “باربرا” مرة أخرى، وعدم شراء تذكرة لها تحت هذا الاسم.

فيما أوضحت تقارير، أنّ الرجل اشترى التذاكر تحت اسم الدمية باستخدام تفاصيل جواز سفر وهمية، وتمكن من الركوب على الطائرة حتى لاحظ موظفو شركة الطيران الأمر.