اختطاف رضيعة بالمغرب يثير ضجّة… والخاطفة ظهرت مع قرداحي

الدار البيضاء ـ شكلت قضية اختطاف رضيعة من إحدى مستشفيات الدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، قضية ساخنة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حين تحولت فرحة المولود الأول بعد يوم فقط من ولادته إلى كابوس حقيقي تبخرت معه كل الأحلام.

فقد تعرضت المولودة البكر للزوجين نسرين ونبيل للاختطاف وسط دهشة الوالدين نفسهما خاصة وأن الخاطفة كانت أمامهما واعتقدا أنها ممرضة تود الاعتناء بالرضيعة لا غير، ليكتشفا ومعهما العائلة بتعرضهم لاحتيال كبير من طرف امرأة مجهولة تنكرت في زي ملاك الرحمة لتأخذ الرضيعة من حضن والدتها، أو بالأحرى من حضن جدتها التي لم تشك للحظة أن المرأة نصابة، حيث أمسكت الطفلة بحنو وطلبت منها أن تأتي ببعض الأوراق للترخيص بخروج الرضيعة مع والديها.

صعق الوالدان بالخبر وصرخ الأب بأعلى صوته أمام المسؤولين في المستشفى، فكيف يسمح لامرأة غريبة أن تتجول بأمان داخل المستشفى، فقد كانت المرأة تهتم بالرضيعة وتحنو عليها، بل التقطت لها صورة بهاتفها المحمول وهي تردد ما أجملها، لم يشك الوالدان لوهلة واحدة أن المرأة ليست من الطاقم الطبي بلكنتها الفرنسية وبزتها البيضاء ولطفها، كما وصفها الأب نفسه.

وسرى خبر الاختطاف سريان النار في الهشيم، واهتمت مواقع محلية بتسجيل الوقائع وأقوال الأسرة لحظة بلحظة، ونقلت مقاطع الفيديوهات مشاهد مؤثرة للوالدين وهما في حالة انهيار تام يريدان معانقة فرحتهما الأولى التي لم تتم، وتفاعل ناشطون على “فيسبوك” مع القضية، وسارعت الشرطة للتحقيق في الأمر، ووزعت وكالة الصور الرسمية صورة تقريبية للمختطفة المفترضة، اعتماداً على أوصاف الوالدين والعائلة، وهي الصورة التي شاركها أغلب الفيسبوكيين على جدارهم، يطلبون ويلحون على مساعدة الزوجين للوصول إلى الجانية.

اللافت أنّ عددًا من مستخدمي “فيسبوك” عثروا على شبيهة الخاطفة واسمها مؤمنة الشعبي، التي كانت شاركت في برنامج “المسامح كريم” الذي يقدّمه الإعلامي جورج قرداحي، وهي مغربية وتم تداول الفيديو على نطاق واسع قبل أن يتدخل نبيل الزوفير وينفي أن تكون هي الخاطفة رغم الشبه الكبير بينهما، ولا زالت صور المشتبه بها تكتسح فيسبوك في انتظار عودة الرضيعة وإدخال السرور من جديد للزوجين الشابين.