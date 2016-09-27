جماعة للأمريكيين المسلمين تؤيد كلينتون وتنتقد ترامب “المتعصب”

واشنطن ـ د ب أ ـ أعربت جماعة ضغط للأمريكيين المسلمين عن تأييدها للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وتعهدت بـ”العمل على تعبئة الأمريكيين المسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لهزيمة دونالد ترامب في تشرين ثان /نوفمبر المقبل.”

وأعلنت جماعة “ايميرج يو اس ايه” اليوم الثلاثاء دعمها لكلينتون، قبل ستة أسابيع من الانتخابات العامة المقررة في الثامن من تشرين ثان/نوفمبر.

وتصف الجماعة نفسها بأنها أكبر لجنة عمل سياسي للأمريكيين المسلمين على المستوى الوطني وهدفها “التمكين السياسي” للمسلمين في الولايات المتحدة.

وخلال الحملة، اقترح ترامب، قطب العقارات في نيويورك، فرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ودعا إلى مراقبة المساجد وانتقد والدي ضابط مسلم في الجيش الأمريكي قتل في معارك في العراق.

ووجهت الجماعة انتقادات لخطط ترامب “المتعصبة” الخاصة بالهجرة.

وقالت المجموعة “هذه المقترحات معادية لجوهر الولايات المتحدة، وتنتهك جوهر ما تنبأ به آباؤنا المؤسسون لهذه الأمة العظيمة.. هذه الانتخابات مهمة للغاية للأمريكيين المسلمين ، ولحقوقنا المدنية ووجودنا في حد ذاته”.