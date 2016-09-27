إيران وإيطاليا تجريان تدريبات بحرية مشتركة في الخليج

بندر عباس- د ب ا- أجريت التدريبات البحرية المشتركة (باسيكس) بين القوة البحرية للجيش الإيراني والبارجة الإيطالية “ورو” اليوم الثلاثاء في مياه الخليج .

وفي تصريحه للصحفيين على هامش التدريبات، لفت قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني الادميرال حسين ازاد إلى أن التدريبات البحرية المشتركة (باسيكس) أقيمت من ميناء بندر عباس جنوب ايران الى مضيق هرمز بمشاركة البوارج الايرانية والإيطالية.

وأضاف القائد العسكري الايراني أن التدريبات المشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى القدرات العسكرية وتبادل المعلومات بين سلاحي البحر الايراني والايطالي وتجسيد روح السلام والصداقة عبر العمليات البحرية المشتركة بين دول العالم.

وكان السفير الايطالي في ايران وعدد من الضباط الايطاليين وقادة البارجة البحرية “يورو’ ضمن الشخصيات التي حضرت افتتاح التدريبات البحرية المشتركة بين ايران وايطاليا اليوم الثلاثاء في منطقة الخليج.

يذكر أن انفتاحاً حدث في العلاقات بين ايران والدول الاوروبية بعد ابرام الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 1+5(التي تضم بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا”.