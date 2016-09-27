وفاة أكثر من 30 شخصاً في أوكرانيا بسبب تعاطي مشروبات كحولية مغشوشة





كييف- د ب أ- توفي أكثر من 30 شخصاً خلال الأيام الماضية في أوكرانيا بسبب تعاطي مشروبات كحولية مغشوشة.

وتوفي 23 شخصاً في منطقة خاركيف وحدها وخمسة آخرون في منطقة دونيتسك، وذلك حسبما أعلنت الهيئة الأوكرانية للأمن الغذائي اليوم الثلاثاء.

كما سجلت أوكرانيا سبع حالات وفاة لنفس السبب خلال الأسبوع الماضي في مناطق لوهانسك وميكولاييف.

يشار إلى أن أوكرانيا رفعت الضرائب على المشروبات الكحولية بشكل هائل منذ عام 2014، مما زاد من عدد شاربي الكحوليات الذين يشربون كحوليات من صنعهم، أو يفضّلون شراء هذه المشروبات ضمن عروض رخيصة على الإنترنت.