وزارة التعليم القطرية تلزم مدرسة دولية بإزالة علم إسرائيل من أروقتها

الدوحة ـ القدس العربي- من سليمان حاج إبراهيم: ألزمت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية مدرسة دولية بإزالة العلم الإسرائيلي من أروقتها، بعد تنبيهها إلى الخطأ الذي ارتكبته الإدارة التي اعتذرت بدورها عن الأمر واعتبرته هفوة.

وانتقد مواطنون ومقيمون عرب وأجانب في منتديات التواصل الاجتماعي خطوة مدرسة “دوحة كولدج” الدولية، التي وضعت العلم الإسرائيلي في أروقتها مع بداية الموسم الدراسي إلى جانب أعلام الدول الأخرى.

وكشفت وزارة التعليم والتعليم العالي في صفحتها الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها ألزمت المدرسة بإزالة العلم واستجابت مباشرة وقدمت الأخيرة اعتذاراً رسمياً.

كما أكدت الجهات الرسمية في وزارة التعليم، في بيانها، أن المدرسة قدّمت خطاب اعتذار رسمي، بعد تنبيه الوزارة واستجابت للقرار من دون تأخير.

وكانت مدرسة “دوحة كولدج”، وبمناسبة الاحتفال ببدء العام الدراسي، قامت بتعليق ووضع أعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا ضمن خططها لتعريف الطلبة بدول العالم وتثقيفهم.

وعبّرت إدارة المدرسة الدولية عن أسفها للواقعة، وتعهّدت بعدم تكرارها مستقبلاً، والالتزام بهذه الضوابط المعروفة في البلد.

وسبق الإجراء الأخير موجة احتجاج من قبل نشطاء وعدد من المغرّدين والمدوّنين المتفاعلين في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن رفضهم لمثل هذه الخطوة.

ونشر عدد من المغرّدين صورة المدرسة والعلم الإسرائيلي يرفرف في أروقتها وطالبوا وزارة التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ.

وتتفاعل وزارة التعليم والتعليم العالي مع كافة الملاحظات التي تردها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وترد على المغرّدين وتتخذ الإجراءات اللازمة.

ويشرف على موقع الوزارة فريق متخصص يقوم بالرد على الاستفسارات والملاحظات، ويرفعها للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة سريعاً.