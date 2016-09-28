﻿آلاف السعوديين يوقعون على عريضة تطالب بإسقاط «ولاية الرجل على المرأة»

الرياض – أ ف ب: وقع آلاف الأشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل او الدراسة او السفر من دون موافقة ولي الأمر، بحسب ما أفادت ناشطات الثلاثاء.

وقالت الاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف، إن العريضة تطالب بمعاملة النساء في المملكة، والبالغ عددهن قرابة عشرة ملايين، «كمواطنات كاملات، وتحديد سن يتم معاملتهن بدءاً منه كراشدات ومسؤولات عن القرارات اللواتي يتخذنها».

وأضافت أنها حاولت إيصال العريضة التي تحمل تواقيع 14,700 شخص الى الديوان الملكي الاثنين، إلا أنه طُلِب منها ارسالها بالبريد، مشيرة إلى أن هذا ما يعتزم الناشطون القيام به.

وتشكل العريضة تتويجاً لدعوات بدأت قبل شهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط ولاية الرجل، وتداول على نطاق واسع بشكل يومي عبر موقع «تويتر»، وسم «#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية».

وقوبلت الدعوة بآراء متناقضة.

وغردت مستخدمة تستخدم اسماً مستعاراً «اريد إسقاط الولاية. يكفي ذل (…) أريد حريتي».

في المقابل، قالت مستخدمة باسم مستعار ايضاً: «قال الله عز وجل أطيعوا الله ورسوله وأولي الامر منكم. من تطالب بنزع الولاية فهي تعصى أمر الله».

وبموجب النظام، يجب على أي امرأة ترغب في العمل أو الدراسة أو السفر، نيل موافقة ولي أمر عادة ما يكون الزوج أو الأب او الأخ.

وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية النظام، معتبرة انه «لا يزال العائق الابرز أمام حقوق النساء في البلاد، على رغم الاصلاحات المحدودة خلال العقد الماضي».

وبدأ في عهد العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز تخفيف بعض القيود المفروضة على النساء في المملكة، اذ قام بتعيين عدد منهن في مجلس الشورى، وأقر مشاركتهن في الانتخابات البلدية.