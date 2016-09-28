﻿«طل علي مني»: مونودراما مغربية عن معاناة الفنان تشد انتباه الجمهور وتحصد الجوائز

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل: من بين العروض التي تميزت خلال الموسم المسرحي الحالي في المغرب مسرحية «طل علي مني» لفرقة «محترف سبو لفنون الدراما» في مدينة القنيطرة، وهي مونودراما من تأليف حسن بوعشراوي وإخراج رضوان الإبراهيمي وتشخيص إيمان الإدريسي.

يتمحور خطاب المسرحية حول معاناة الفنان والضغوط المختلفة التي يتعرض لها في محيطه العام والخاص، وجاء في كلمة المؤلف عن هذا العمل: «داخل دوامة الحيرة والترقب وسراب أمل راحل، تتحرك شخصية الممثل. جسده بركان تساؤلات، والكلام حمم تحرق مسافة التواصل. الآخر عينان تنظران إلى اللامعلوم، والجسد الراقص يحترق بنار اللامبالاة، وتكون الرحلة نحو زمان ومكان، وحده الممثل من يعرف موقعهما!».

شارك هذا العمل في الدورة الأخيرة لمهرجان بورسعيد للمونودراما في جمهورية مصر العربية، حيث فاز بجائزة أفضل سينوغرافيا وأفضل العروض وجائزة أفضل ممثلة ثانية. وكشفت الممثلة إيمان الإدريسي، في تصريح صحافي، أن المشاركة في مهرجان بورسعيد للمونودراما لم يكن بالأمر بالهين، حيث عانت الفرقة كثيرا في سبيل الحصول على تذاكر السفر في غياب أي دعم أو تشجيع من طرف الجهات الوصية على المستوى المحلي، بعد حصولها على دعوة المشاركة في المهرجان المذكور. وقالت إنها كادت تصاب بالإحباط لولا تدخل شخصي لأحد الغيورين على المسرح. وذكرت أن الوصول إلى بورسعيد كان بمثابة حلم، لاسيما أنها تعلم أنها كانت ستتوجه إلى بيئة تهتم بالمسرح والفنون عموما، وتتوفر على تقاليد مهمة في هذا المجال. وأشارت إلى أنها كانت تتملكها هواجس عدة، موضحة أنها لم تكن تهمها الجوائز، بقدر ما كان يهمها شد اهتمام الجمهور ولجنة التحكيم، لاسيما أن النص مكتوب بالعامية المغربية المحلية.

وأفادت بأن الجوائز التي حصلت عليها الفرقة في ظل منافسة مسرحية شديدة، أعادت إليها الأمل والثقة، وخففت من حدة الصعاب التي حصلت قبل السفر إلى مصر؛ مشيرة إلى أن عملين مغربيين آخرين حصلا أيضا على جوائز في مهرجان بورسعيد للمونودراما، ويتعلق الأمر بمسرحية «القبلة الأخيرة» لفرقة «يونسكو للفن والإبداع» ومسرحية «حنين» لفرقة «فانتازيا».

وسبق لفرقة «محترف سبو لفنون الدراما» أن نالت جائزة أفضل سينوغرافيا عن عرضها «طل علي مني» في المهرجان الوطني للمونودراما في دورته الـ14 الذي أقيم في مدينة الدار البيضاء من لدن جمعية الأمل 2 تحت شعار «المونودراما شعرية الهامش».

الجدير بالذكر أنه سبق للممثلة إيمان الإدريسي بطلة العمل أن شاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، من بينها مسرحية «الوزيعة» و»قرطاس الحرية» والفيلم التلفزيوني «على ضفاف القلب» لمحمد عاطفي.