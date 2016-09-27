ما فضحته أمطار تونس الأخيرة
محمد كريشان
«دخلت إلى السوبر ماركت لشراء بعض الحاجيات فلما خرجت لم أجد سيارتي… لقد جرفتها المياه!!»… هكذا تحدث أحد المتضررين الكثيرين في تونس العاصمة ومدن أخرى مختلفة في الساحل والجنوب بعد هطول الأمطار قبل أيام قليلة بكميات كبيرة للغاية. آخرون غيره إما جرفت السيول سياراتهم فجعلتها تسبح في المياه كالسفن أو رمت بها بعيدا أو دخلت بيوتهم فخربت أثاثها وكل ما فيها.
من حسن الحظ أن هذه الأمطار، التي تأتي بعد أشهر طويلة من الجفاف، لم تدم طويلا وإلا لكانت الخسائر أكبر وهي التي وصلت إلى حد وفاة طفلة صغيرة جرفتها سيول الأمطار. وكما خرجت عناوين أغلب نشرات الأخبار، وأولها في التلفزيون الرسمي، فإن هذه الأمطار وإن كانت مفيدة للزراعة وساهمت في امتلاء السدود بعد طول شح إلا أنها كشفت عن بنية تحتية مهترئة تحتاج إلى صيانة كبرى إن لم يكن إلى تجديد كامل وواسع.
كادت الأمور أن تكون أسوأ لو امتدت هذه الأمطار لأيام متتالية، أو حتى ليوم واحد فقط بالغزارة نفسها التي هطلت بها، غير أن شيئا واحدا توافق الجميع في الإشارة إليه في كل المدن أو الأحياء التي عرفت هذه الأحداث: لقد ساهمت الأوساخ المتراكمة في الشوارع في جعل ما حدث بهذه الدرجة. صحيح أن معظم قنوات صرف مياه الأمطار تحتاج إلى صيانة أو تجديد ولكن أغلب هذه القنوات لم تكن قادرة أصلا على القيام بدورها إما لانسدادها المزمن منذ فترة طويلة أو لأن الفضلات والنفايات التي جاءت بها مياه الأمطار هي التي عطلتها بالكامل… مما يطرح من جديد وللمرة الألف قصة نظافة الشوارع في كل المدن التونسية تقريبا في السنوات الست الماضية، إلى درجة مخزية ومسيئة لصورة البلاد وسمعتها، أقله كبلد سياحي قبل أن يكون بلدا لمواطنيه.
قبل عدة أسابيع استاء التونسيون مما قاله السفير الألماني لديهم بأنه لن ينصح مواطنيه بزيارة تونس لأنها غير نظيفة. كلمات غير دبلوماسية ومسيئة وقد لا يكون هو أو أي سفير غربي غيره آخر قادرا على قولها عندما تتعلق بقبلات سياحية شهيرة في بلدان كبرى في آسيا على سبيل المثال، لكن الرجل لم يفتر أو يكذب حتى وإن كان صادما وجارحا.
من المفيد جدا هنا التذكير أن تونس التي عرفت منذ الإطاحة ببن علي في كانون الثاني/يناير 2011 موعدين انتخابيين برلمانيين وانتخابات رئاسية لم تنظم فيها إلى حد الآن أي انتخابات بلدية مما ساهم في تكريس هذا الوضع المزري. البلديات تديرها طوال هذه السنوات الماضية هيئات مؤقتة عُــينت بناء على تفاهمات معينة بين الفرقاء السياسيين وبالتالي فهذه الهيئات ومن فيها لم يخترهم الناس وغير قادرين على محاسبتهم فازداد التسيب وتفشت عدم المسؤولية، وفاقمها عنصران أساسيان: إهمال المواطن وتقصير كل الحكومات.
المواطن الذي يتذمر يوميا من عدم نظافة الشوارع هو نفسه أحد أبرز المسؤولين عن ذلك لغياب الحس المدني المتحضر لديه، فهو نفسه من يرمي بالفضلات خارج الأماكن المخصصة، وهو نفسه الذي لا يرى حرجا في رمي القوارير الفارغة وعلب السجائر والمناديل الورقية من نافذة سيارته، وهو نفسه من يعتبر الرصيف مكبا للنفايات لمجرد عدم وجود حاوية، وقد يكون هو نفسه صاحب مطعم في حي راق ويفعل ذلك لكنه لا يفكر أبدا في أن يقتني من ماله الخاص حاويتين أو أكثر، كما أنه لا يقوم حتى بتنظيف الرصيف التابع له لمجرد قناعته المريضة بأن الشارع ليس ملكه وهو مسؤولية الدولة.
أما الحكومات فلا تقل سوءا، جميعها التي تعاقبت في السنوات الماضية، مع ضرورة الانتظار قليلا لمحاسبة الحالية. جميعها فشلت في مهمة واحدة وبسيطة وهي تنظيف الشوارع والساحات العامة بل وحتى في تنظيف الطريق الذي يبدأ من المطار واجهة البلاد الأولى. أسهبوا جميعم، بتلويناتهم السياسية جميعها، في الخوض في كل شيء وفي لا شيء في حين عجزوا عن مهمة واحدة لا غير: تنظيف البلاد من القمامة الملقاة في كل مكان وفرض عقوبات صارمة على كل مخالف. وحتى إن عجزت أو افتقدت التجهيزات اللازمة فهناك إمكانية اللجوء لشركات خاصة محلية أو حتى أجنبية. هل هناك أسهل من مهمة كهذه سيصفق لها الناس جميعا ؟!! لو فعلت أي منها مثل هذا لنالت إعجاب الناس جميعا بغض النظر عن أية قوانين أو تشريعات متقدمة قد تكون سنتها في هذا المجال أو ذاك.
لا شيء مؤلما أكثر من أن يأتيك صديق، عربي أو أجنبي، يحب تونس كثيرا وزارها مرات عديدة ليقول لك: ما الذي أصابكم؟! بلدكم كان أنظف وأجمل سنوات بن علي!!
٭ كاتب وإعلامي تونسي
محمد كريشان
بالنرويج يعلمون الأطفال على النظافة في رياض الأطفال
وحين يدخل الأطفال في المرحلة الإبتدائية يعلمونهم أن ينظفوا المدرسة وما حولها
أما في المرحلة المتوسطة فيخرج الأطفال للشوارع العامة لإلتقاط القمامة المرمية في الطرقات والشواطئ والغابات
يجب أن تبدأ النظافة من البيت ثم من المدرسة وقبل هذا وذاك من ديننا الحنيف الذي يحض على النظافة بكل شيئ ومنها إماطة الأذى من الطريق
ولا حول ولا قوة الا بالله
اول الامظاؤ الموسمية
أمطار سبتمبر اشرفت على ان تجعل تونس العاصمة مدينة البندقية العائمة وذلك لان ديوان التطهير لم يقم بدوره كالعادة و البلديات متراخية و كأن الامر لا يعنيها بالمرة و ليس من مسؤولياتها اماالمواطن باستهتاره وانانيته المفرطة واهماله و قلة وعيه اصبح هو المساهم الفعلي و الاصلي و الرئيس في تدمير البنية التحتية لشبكة صرف المياه وانسداد البالوعات حتى انفجرت في اول أمطار سبتمبر التي لم تهطل سوى لساعة واحدة تقريبا فصارت البلاد من اول قطرات غيث شوارعها جداول بل قل انهارا و بناياتها تعوم في بحيرات والنافورات الفوارة في الطرقات هذه النافورات التي تظخ الماء ضخامن شدة الضغط المائي. وبقدرة قدير اصبحت العاصمة شبيهة بمدينة البندقية ولاصبحت هي ذاتها لو تواصل هطول الامطار لساعات. نعم العاصمة تسبح في المياه من جراء النفايات المتراكمة و المنتشرة تقريبا في كل زقاق و طريق ومما زاد الطين بلة فضلات السوق المفتوحة والانتصاب الفوضوي في كل مكان تقريبا، التي لا تنفد كل يوم تتزايد على مدى ست سنوات فسدت قنوات صرف المياه وذاقت بها ذرعا فلفظت المياه والقتها على بسيطة الازقة و الانهج و الشوارع عوض ان تبتلعها. المعظلة في المواطن الذي يؤمن و يعمل بمقولة رزق البيليك وما دامت هذه المقولة مترسخة في عقليته و سلوكه ستبقى البلاد ترزح تحت نير الاوساخ و الانا العليا و ما بعدي الطوفان صحيح ان اغلب شبكات صرف المياه قديمة او تعد شبه قديمة و لم تعد تفي بالغرض او لنقل غير صالحة ولكن على المواطن ان يع معنى المواطنة ولا يلقي باللوم على الدولة ويقل بأنها لم تعنى بالبنية التحتية. صحيح كانت العاصمة تغرق بعض الانهج فيها و خاصة الاسواق بالمياه كلما هطلت كمية هائلة من الامطار و لكن ما حدث اخيرا اثر نزول الامطار جعل لا فرق بين نهج و آخر و بين الاسواق وقلب العاصمة ليت المواطن يعي مصلحة بلاده و يعي مدى الاضرار الجسيمة التي تسبب فيها ضد نفسه اولا و ضد بلاده ثانيا فهو الضار و المتضرر في نفس الوقت و يقول بعض المواطنين اصبح الغيث النافع كارثة بسبب عدم تقدير السلطات لقيمة البنية التحية وانا اقول لا خير في مواطن يعمل بمقولة رزق البليك. الاديبة و الكاتبة و الناقدة و الشاعرة فوزية بن حورية