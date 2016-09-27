﻿اعتقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي وعدد من كبار الضباط

باريس ـ «القدس العربي»: اعتقلت مديرية التفتيش التابعة لقوات الشرطة الفرنسية يوم الاثنين برنار سكواريرني رئيس قسم جهاز المخابرات السابق ( مكافحة التجسس) وعدد من كبار الضباط بينهم كريستيان فلاش مدير الشرطة القضائية في باريس بعد اتهامهم بالضلوع في عدد من قضايا فساد وعرقلة التحقيقات وخرق سرية بعض الملفات الحساسة. كما استمعت الشرطة الفرنسية لميشيل غودان مدير ديوان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وكان القضاء الفرنسي قد أطلع على مكالمات رئيس قسم جهاز المخابرات السابق بعدما توصل بملف يوثق ضلوعه في تشكيل شبكة من المقربين له من أجل الحصول على معلومات سرية رغم أنه لم يعد على رأس جهاز المخابرات منذ 2012. وسكواريني متورط بالإطلاع على ملفات قضائية سرية لصالح صديقه نيكولا ساركوزي ولخدمة شركته الخاصة والشركات التي يعمل لصالحها في مجال الأمن. وكانت أجهزة الشرطة قد داهمت قبل ثلاثة أشهر منزل برنار سكواريني بناء على مذكرة قضائية بعدما فتحت تحقيقا في ملف التمويل غير الشرعي لحملة ساركوزي الانتخابية في ما يخص تلقيه رشى بملايين الدولارات من نظام القذافي.

وكان القضاء الفرنسي أدان رئيس جهاز المخابرات السابق في 2014 بغرامة مالية تقدر بثمانية آلاف يورو بعدما اطلع على بيانات شخصية في هاتف أحد الصحافيين في جريدة لوموند.

ويعتبر برنار سكواريني أحد كبار القيادات الأمنية المعروفة والمتخصصة في محاربة الإرهاب وعرف بقربه من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي عينه على جهاز المخابرات عام 2007 حتى 2012 حيث تمت إقالته بعد فوز اليسار تحت قيادة فرانسوا أولاند في الانتخابات الرئاسية.