﻿الرئيس عباس يستقبل أمناء سر أقاليم «فتح» في أوروبا والسلطة تطالب بإدراج إسرائيل في قائمة العار للأمم المتحدة

رام الله – «القدس العربي»: استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمناء سر أقاليم حركة فتح في أوروبا وأعضاء فتح في الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. وتطرق الرئيس إلى الوضع السياسي وأهمية المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

واعتبر أن من الضروري دعم أوروبا للمبادرة الفرنسية كونها لها ثقل سياسي واقتصادي سيشكل عنصرا مهما لإنجاح المبادرة السلمية خاصة في ظل تطور الموقف الأوروبي الايجابي تجاه القضية الفلسطينية. واوضح «أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات الفلسطينية في أوروبا لدعم قضيتهم وإبراز سعي الشعب الفلسطيني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع».

وقال إن الجاليات الفلسطينية ومن خلال مشاركاتها الإيجابية في الدول الأوروبية يمكن أن تعكس الوجه الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني وان توصل صوت الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال. وأكد أن «فتح» تشكل دوما صمام أمان للمشروع الوطني الفلسطيني وأنها موحدة وستبقى كذلك أمام كل المؤامرات التي تستهدف آمال وتطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

في غضون ذلك كشف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن السلطة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة، بإدراج الاحتلال على قائمة العار واعتبارها دولة «أبرتهايد» عنصرية. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي عقد في جنين حول ظروف استشهاد الأسير ياسر حمدوني. وأكد أن السلطة طالبت الأمم المتحدة أيضا بإرسال لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف التي يعيشها الأسرى ومدى التزام إسرائيل بالمعايير الطبية الدولية وتقديم العلاج اللازم لهم. واعتبر المسؤول الفلسطيني أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف حقيقية والعمل على مقاطعة الاحتلال اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وعزلها على مستوى العالم. وقال «نحن لا نريد برقيات حزن ومواساة نريد وقفة حقيقية تضع حدا للاحتلال». وفي ما يتعلق باستشهاد الأسير أكد قراقع أن حمدونة استشهد بسبب الإهمال الطبي الذي يصل الى مستوى الجريمة الطبية التي تعد جريمة حرب وتتمثل بعدم تقديم العلاج والفحوصات والتشخيص الطبي للأسرى ونقلهم إلى المشافي. وكان الشهيد قد أرسل العام الماضي عبر محاميه رسالة أكد خلالها أنه يشعر بالألم وأوجاع في صدره وهدد بالإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبه بنقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الدورية له. ومنذ عام 2010 استشهد تسعة أسرى فلسطينيين بينهم ثمانية بسبب الإهمال الطبي وهم: زكريا عيسى وجعفر عوض وزهير لبادة ونعيم الشوامرة وحسن الترابي وميسرة أبو حمدية وأشرف أبو ذريع وفادي الدربي وعرفات جرادات. واعتبر قراقع أن الرقم مخيف ويعني أن السجون تحولت إلى اماكن لقتل الأسرى. وأكد قراقع أنه تمت المطالبة برفع ملف هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصبحت فلسطين طرفا /عضوا لملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.