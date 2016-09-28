﻿بعد توقيع إسرائيل اتفاق بيع الغاز للأردن لمدة 15 سنة: المعارضة تهاجم والحكومة تعتبره مكسباً وطنياً

الناصرة – «القدس العربي» : بعد ست سنوات من المداولات تم توقيع اتفاق بين شركة الغاز الإسرائيلية وبين شركة الكهرباء الأردنية بغية تزويدها غازاً يتم ضخه من قاع البحر قبالة سواحل حيفا.

ويقضي الاتفاق مع شركة «لفيتان» الإسرائيلية بتزويد الأردن بمليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 15 سنة بقيمة عشرة مليارات دولار. ويرجح مراقبون اقتصاديون في إسرائيل أن تساهم صفقة الغاز هذه بزيادة التنقيب عن مستودعات غاز باطنية جديدة وتمكين شركة «لفيتان» من توقيع اتفاقات أخرى منها مع شركات مصرية.

ويتوقع أن يبدأ ضخ الغاز من إسرائيل للأردن بعد الانتهاء من أعمال تطوير المستودع الغازي منها ماكنات حفر متطورة في عمق البحر في الشهور المقبلة ويرجح أن يستغرق ذلك ثلاث سنوات. وسيتم ضخ الغاز للأردن بواسطة خط معدني قيد الإنشاء اليوم في المنطقة بين بيسان في الأغوار وبين جنوب البحر الميت.

واعتبر مدير شركة «ديلك للحفريات» التي تتولى عمليات التنقيب عن الغاز الاتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية يوما تاريخيا ودفعة مهمة لصناعة استخراج الغاز من عمق البحر، موضحا أن هذا الغاز سيتيح للأردنيين استخدام طاقة فعالة، نظيفة ورخيصة وتفتح نافذة لتطور اقتصادي في إسرائيل والأردن وتوثيق العلاقات بينهما. كما أشار لحيوية هذا الاتفاق بالنسبة لاقتصاد إسرائيل وأمنها في مجال الطاقة والأهم تعزيز علاقات التعاون مع الجيران راجيا أن تتسع دائرة التعاون مع دول مجاورة أخرى.

من جهته اعتبر وزير الطاقة يوفال شطاينتس الاتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية مكسبا وطنيا وانعطافة مهمة بطريق العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع الأردن والمنطقة. وتابع «هذا يوم تاريخي تتحول فيه إسرائيل لمصدر غاز طبيعي للمرة الأولى والاتفاقات مع دول أخرى قريبة ومعها اكتشافات جديدة لمستودعات الغاز في البحر».

في المقابل هاجمت عضو الكنيست المعارضة شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) شطاينتس وقالت إنه مر عام منذ إعلان مبادرة الحكومة بشأن الغاز وخصخصة استخراجه ولم ير الإسرائيليون بعد ثماره وأسعار الغاز ما زالت باهظة ولم تبن بعد بنى تحتية لتصدير الغاز وشركة الكهرباء الإسرائيلية أيضا ما زالت مضطرة لاستيراد الفحم الحجري لإنتاج الطاقة لأنها أرخص من أسعار الغاز الباهظة التي سمح للشركات الخاصة باعتماده في التسويق والتجارة على حساب الجمهور الواسع.

وبخلاف ما ذكر تعتقد سمدار بيري المحللة للشؤون العربية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» المناوئة للحكومة أن صفقة الغاز مع الأردن لن تساهم بتطوير العلاقات الثنائية معه. وتابعت في تعليق بعنوان «لا تتوقعوا تحسين العلاقات مع الأردن»، إن العلاقات مع المؤسسة الأردنية الحاكمة وبين إسرائيل قوية قبل اتفاق الغاز بل قبل توقيع اتفاق السلام وادي عربة في 1994. وأشارت في المقابل أنه في الشارع والأوساط السياسية والجامعات والمخيمات وبعض المدن في الأردن كمعان واربد تواجه إسرائيل مشكلة لأن أجواء السلام غير موجودة. وأضافت: «يكاد لا يمر أسبوع منذ 22 سنة إلا ونسمع مطالبات بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وطرد الدبلوماسيين الصهاينة» .وزادت «بخلاف تصريحات الوزير شطاينتس يستدل من مراجعة النشر حول الموضوع في الصحف الأردنية أن الجانب الأردني يبرز الدور الأمريكي بتوقيع الاتفاق باعتبار أن شركة «نوبل إينيرجي» التي تستخرج الغاز من عمق البحر قبالة حيفا هي شركة إسرائيلية – أمريكية. وترجح بيري أن المثقفين في الأردن يدركون أنه لا يوجد مصدر بديل للغاز الحيوي، منوهة الى أنه حتى سقوط حسني مبارك كانت عمان تعتمد على الغاز المصري لكن العمليات العدوانية في سيناء شوشت هذا الخط. كما ترجح أن المؤسسة الحاكمة في الأردن تفضل التعامل مع حكومة إسرائيل في هذا المجال لأنه في حال تأخر الجانب الأردني في دفع المستحقات فإن واشنطن ستوفر التغطية للديون. وخلصت للقول: «إن سلام إسرائيل منذ اتفاق وادي العربة هو مع الأردن لا مع الأردنيين الذين يرفضون ويخشون التطبيع مع العدو الصهيوني».