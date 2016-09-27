﻿محطة «شام إف إم» المحلية الأكثر متابعة بعد «الجزيرة»

دمشق ـ «القدس العربي»: تصدرت إذاعة «شام إف إم» السورية المحلية قائمة وسائل الإعلام من حيث أعلى نسبة متابعة بالنسبة للجمهور السوري بشقيه المعارض والمؤيد. وحلت إذاعة «شام إف إم»، التي تأسست في العام 2007، في المرتبة الثانية بعد قناة «الجزيرة» الفضائية كإذاعة فضائية تبث عبر القمر الصناعي في مسح إحصائي للجمهور السوري متجاوزة بذلك قناتي «الميادين» و«المنار» وقنوات «روسيا اليوم» و«العربية» و«سكاي نيوز» و«بي بي سي» وغيرها من كبريات وسائل الإعلام الإخبارية ذات الشهرة العالمية.

وأظهرت دراسة مسحية أوروبية طالت الجمهور السوري من حيث متابعته لوسائل الإعلام سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة أن محطة «شام إف إم» كإذاعة احتلت المركز الأول بين مختلف الإذاعات السورية، وجاءت «شام إف إم» كقناة تلفزيونية فضائية في المركز الثاني كمصدر للأخبار لتسبقها في المركز الأول قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية.

الدراسة، التي نُشرت على موقع مؤسسة Unlimited Free Press ، أجريت في الفترة بين ايلول/سبتمبر 2015 وشباط/فبراير 2016، وقد تناولت الجمهور السوري، من خلال عينات تنتمي إلى مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، وتم ذلك بمبادرة من جهات عدة منها المنتدى العالمي لتطوير الإعلام GFMD، وعدد من المؤسسات الأوربية والمستقلة منها اليونسكو والوكالة السويدية للتنمية، ووزارة الخارجية الألمانية. وتبنّت الدراسة عشرات المؤسسات الأوروبية والمنظمات لاعتمادها كمنطلق لتخطيط المشاريع التي تُعنى بالشأن السوري في المستقبل.

واستطاعت «شام إف إم» أن تحصد هذه النتيجة بفضل تغطيتها المهنية للحدث السوري وتجاوزها لبعض الخطوط الحمراء التي عادةً ما تقف عندها وسائل الإعلام السورية الحكومية والخاصة.

وتبنّت «شام إف إم» خلال سنوات الحرب الجارية في سوريا خطاباً عقلانياً ابتعد عن التهويل والمبالغة رغم انتمائها الواضح لحزمة وسائل الإعلام المؤيدة بـ «قوة» للرئيس السوري بشار الأسد.

واستطاعت أن تقدم وجبة إخبارية مسائية يومية دسمة وكذلك حزمة برامج منوعة ناجحة جذبت الجمهور السوري المتعطش لما يخفف عنه ألم الحرب.

ويمتلك «شام إف إم» رجل أعمال سوري يُقيم في أوكرانيا وينحدر من قرى مدينة جبلة الواقعة في الساحل السوري. وأجادت تلك المحطة الإذاعية لُعبة السير بين ألغام المشهد السوري المشحون والملتهب.