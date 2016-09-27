﻿البوليساريو تدعو الأمم المتحدة للتدخل ومنع إجراء الانتخابات التشريعية

الرباط – «القدس العربي»: شنت جبهة البوليساريو هجوما على الانتخابات التشريعية المغربية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ اكتبور المقبل ووصفتها بالمسرحية، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل لاستثناء مناطق الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 من هذه الانتخابات كونها لا تعترف بالسيادة المغربية عليها.

وبعث إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يندد من خلالها بإجراء المغرب انتخابات تشريعية في الصحراء الغربية، ودعا إلى وقفها كونها تتعارض مع القانون الدولي.

وقال في رسالته إلى بان كي مون، إن الجبهة تدين بشدة وترفض بشكل قاطع تنظيم العملية الانتخابية المغربية في المناطق الصحراوية لـ«كونها تتعارض بالمطلق مع الوضع القانوني للصحراء الغربية والذي يحدده القانون الدولي»، وإن «إجراء انتخابات مغربية فوق أراضٍ لا تتبع لسيادة المغرب هو مسعى مرفوض لإقحام المواطنين الصحراويين عنوة في عملية لا تخصهم».

وأكد غالي في رسالته، التي نشرتها وكالة الأنباء الصحراوية وأعادت منابر إعلامية نشرها، على أن «الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي»، وأن «كل ما قامت وتقوم به دولة الاحتلال هناك، سواء أكان ذا طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو غيره، مجرد ممارسة استعمارية مفروضة بمنطق القوة، مخالفة للقانون الدولي ولا تكتسي أية شرعية ولا تأثير لها على الوضع القانوني للصحراء الغربية».

وتناهض جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، السيادة المغربية على الصحراء الغربية وتسعى لاقامة دولة مستقلة عليها وتراسل الجبهة في كل انتخابات مغربية الأمم المتحدة احتجاجا على شمول الانتخابات للمناطق الصحراوية.

وترعى الأمم المتحدة منذ 1991 مفاوضات بين أطراف النزاع الصحراوي، ورغم أخذها أشكالا متعددة إلا أنها لا تزال عاجزة عن الوصول بعملية السلام إلى إنهاء للنزاع.

واقترح المغرب 2007 رسميا للأمم المتحدة منح الصحراويين حكما ذاتيا تتمتع هيئاته المنتخبة بسلطات واسعة تحت السيادة المغربية إلا أن جبهة البوليساريو رفضت الاقتراح وتطالب بإجراء الأمم المتحدة لاسفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.

وقال زعيم جبهة البوليساريو في رسالته إن «التصويت المطلوب من الصحراويين اليوم يجب أن يتم في صناديق الاستفتاء، بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة، تجسيداً لميثاقها ومسؤوليتها وقراراتها ومقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1990».

واعتبر أن إجراء الانتخابات المغربية فوق الأراضي الصحراوية إنما هو عمل «استفزازي آخر»، على غرار التحرك المغربي التصعيدي الخطير في منطقة الكركارات، في إشارة لعملية تطهير الحدود المغربية الموريتانية من تجار المخدرات والمهربين حيث اعتبرت الجبهة تلك العملية خرقا لوقف إطلاق النار كونها تمت خارج الحزام الأمني الذي وضع منذ 1991 كخط لوقف إطلاق النار.

وقال غالي إن المغرب شرع يوم الجمعة 23 ايلول/ سبتمبر 2016 في عملية توسعة على الجزء الذي أنجزته من الطريق التي كانت تنوي إقامته في المنطقة العازلة، خارج الجدار وأن الخطوة المغربية تواصلت في اليوم الموالي، و»رافقها تحليق طائرة عسكرية فوق المنطقة المعنية».

واعتبر أن الخطوات المغربية تمثل «عملاً استفزازياً جديداً، يعكس إرادة خطيرة في الإمعان في التعنت وخلق أسباب التوتر والانزلاق»، كما تجسد بـ»الملموس سلوكاً تصعيدياً مقصوداً، كونه يشكل خرقاً سافراً، متكرراً ومتواصلاً للاتفاقية العسكرية رقم 1 من اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بإشراف الأمم المتحدة».

ومنذ أول انتخابات بلدية أجريت في المغرب بعد استرجاع الصحراء 1976، تعرف المناطق الصحراوية في الانتخابات البلدية والتشريعية والاستفتاءات الوطنية مشاركة واسعة وتتنافس الأحزاب الرئيسية في المغرب على 14 مقعدا انتخابيا مخصصة لهذه الأقاليم.