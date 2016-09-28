﻿تظاهرات حاشدة في السليمانية وحلبجة بسبب عدم صرف رواتب الموظفين وصمت في أربيل ودهوك

السليمانية ـ «القدس العربي»: شهدت مدن محافظات السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة للمعلمين والموظفين احتجاجا على تأخر تسلم رواتبهم منذ اشهر ومهددين بالاضراب عن العمل إذا لم تحقق مطالبهم، بينما التزم المتظاهرون الصمت في اربيل ودهوك وكركوك لعدم السماح لهم بالتظاهر.

وانطلقت المظاهرات الإحتجاجية الغاضبة صباح يوم امس الثلاثاء، بالتركيز امام مقرات نقابة المعلمين او المتنزهات او الشوارع الرئيسية في محافظات السليمانية وحلبجة، مرددين شعارات تطالب بصرف رواتبهم ومهددين بالاضراب عن العمل وايقاف العملية التربوية، كما حاول بعض المتظاهرون التوجه إلى مقرات الأحزاب السياسية إلا أن السلطات الأمنية منعتهم من ذلك.

وأكد المعلمون المحتجون في السليمانية والمناطق المحيطة بها، عدم رغبتهم بوقوع توترات خلال سير مظاهراتهم، مشيرين إلى استعدادهم لتسليم مثيري الشغب إلى الشرطة والقوات الأمنية.

وذكر الصحافي اسحاق علاء الدين في السليمانية لـ «القدس العربي» ان تظاهرة حاشدة ضمت الآلاف من المعلمين والموظفين انطلقت في شارع سالم وسط المدينة، الذي تم قطع مرور السيارات عنه، اما في حلبجة فقد خرجت تظاهرة لمدة ساعتين وانتهت عند العاشرة صباحا دون مشاكل مع التهديد بالاضراب عن العمل لحين تحقيق المطالب.

وافاد المصدر أن التظاهرات عمت معظم مدن وأقضية إقليم كردستان، مثل السليمانية وحلبجة ورانية وقلعة دزة وكلار وكويه، ولكن لا توجد تظاهرات في اربيل ودهوك، لعدم السماح هناك بالتظاهر من قبل السلطات الأمنية رغم ان الضرر في قطع الرواتب شمل جميع الموظفين في الإقليم.

واشار إلى وقوع بعض الاشتباكات في رانية وكلار بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين التي ارادوا التوجه للتظاهر امام مقرات الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني، حيث منعتهم القوات الأمنية من ذلك. كما اكد المصدر أن القوات الأمنية القت القبض على بعض المتظاهرين الذين حاولوا اثارة الشغب او مهاجة مقرات الأحزاب.

وأكد المصدر، أن المتظاهرين الغاضبين في رانية التابعة للسليمانية، حاولوا الإنتقال من مكان تجمعهم في المنتزه العام إلى مبنى قائممقامية قضاء رانية وادارة رابرين وفرع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتوجيه بعض الهتافات ضدها، لكن القوات الأمنية منعت ذلك فورا، مما ادى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.

وفي منطقة سيد صادق ضمن السليمانية، افادت مصادر بوقوع اعتداءات على مراسلي بعض القنوات التي تغطي التظاهرة الغاضبة، كما هاجم بعض المتظاهرين مقرات الأحزاب الكردية مثل الحزب الديمقراطي والتغيير والاتحاد الإسلامي، وتدخلت القوات الأمنية وفرقت المتظاهرين.

وأكد ممثلو المعلمين المنظمين للتظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في قضاء كلار ومنطقة كرميان في محافظة السليمانية، على أنهم سيوصلون رسالة المعلمين بسلام دون رفع الشعارات السياسية. وقام المتظاهرون برفع لافتات وترديد شعارات مثل «لقد أجبرتمونا أنتم على إيقاف الدوام» و»استقيلوا ما دمتم غير قادرين على تأمين رواتبنا».

وذكرت مصادر من السليمانية، أن القوات الأمنية الكردية ( الاسايش) اتخذت الاجراءات والاستعدادات اللازمة للحفاظ على أمن المناطق التي تشهد التظاهرات وخاصة، حول مقرات الأحزاب السياسية لمنع الاعتداء عليها.

وضمن السياق، أعلن مسؤول الفرع 12 من الحزب الديمقراطي الكردستاني في حلبجة، فاضل بشارتي، اعتقال الشاب الذي اطلق النار على مقر الفرع، الليلة الماضية.

وأكد لشبكة رووداو الإعلامية، «قيام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ليلة الاثنين الماضية، باطلاق النار على مقر الفرع 12 من الحزب الديمقراطي» مضيفاً «أن شرطة حلبجة اعتقلت الشاب بعد اطلاقه النار، والذي اعترف بقيامه هذا الفعل». ومن جانب آخر أعلنت وزارة التربية بحكومة إقليم كردستان، تأجيل الدوام الرسمي للمدارس في إقليم كردستان إلى يوم 1-10-2016، عازية القرار إلى الازمة المالية التي يعيشها الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان لها، انه»تقرر تأجيل الدوام الرسمي الذي كان مقررا أن يبدأ امس الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل، ليتم الاستعداد بشكل أفضل للعام الدراسي الجديد».

وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، اعلن أنه متفاجئ من رفض الأحزاب الكردية المشاركة في اجتماع حكومة الإقليم المقرر عقده يوم الخميس المقبل، لافتا إلى ان الأحزاب الكردية الاربعة التي رفضت المشاركة تعرف اساسا من هو وراء المشاكل التي يعاني منها الإقليم.

وقالت الرئاسة في بيان، إنه «تفاجئ من البيان الذي نشرته الأحزاب الأربعة في إقليم كردستان، لأنهم جميعاً يعرفون اسباب هذه المشاكل، ويعلمون جيداً المحاولات المستمرة من قبل الحكومة لحل هذه الأزمات الراهنة».

وأضافت ان «الأوضاع التي يمر بها الإقليم تستوجب على جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأن تتعامل بكل مسؤولية مع هذا الوضع الراهن، لكي لا نكون معرضين لمواجهة مشاكل وأزمات أخرى».

ويذكر أن رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان قد طالبت جميع القوى والأطراف المشاركة في الحكومة أو في البرلمان بالحضور إلى إجتماع موسع بغية الحصول على المعلومات والإحصائيات الدقيقة والرسمية بشأن آلية عمل الحكومة في ظل الأزمات التي تحيط بالإقليم والأرقام الحقيقية لعائدات كردستان والمصاريف المترتبة على الحكومة».

ويعاني الإقليم منذ عامين من ركود اقتصادي بسبب قطع بغداد ميزانية الإقليم وتجميد اتفاق نفطي بين الطرفين وانهيار أسعار النفط وتداعيات الحرب على تنظيم داعش اضافة إلى ازمة النازحين في الإقليم.

وتصدر حكومة أربيل النفط من الحقول الشمالية منذ شهور بصورة مستقلة عن حكومة بغداد بعد انهيار الاتفاق بين الطرفين الذي بني على أساس تسليم النفط إلى بغداد وتسلم حصتها من الأموال من الموازنة الاتحادية.