﻿إدانة شديدة لمحاولة تفجير مسجد ومركز مؤتمرات إسلامي في دريسدن

برلين ـ «القدس العربي»: أدان وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير بشدة التفجرين اللذين وقعا في مدينة دريسدن الألمانية أمام مسجد ومركز مؤتمرات إسلامي. وقال الثلاثاء ببرلين خلال احتفالية بمناسبة مرور عشرة أعوام على انعقاد مؤتمر الإسلام بألمانيا إن ذلك يسبب قدرا أكبر من الازعاج لأن الهجوم حدث على مسجد قبل يوم من احتفالية مؤتمر الإسلام.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الإسلام بألمانيا ينعقد منذ عام 2006، ويشارك فيه ممثلون من الهيئات الاتحادية والولايات والمحليات بالإضافة إلى منظمات وشخصيات إسلامية.

وكان وزير الداخلية الألماني السابق فولفغانغ شويبله كان أول من دعا في 2006 إلى عقد «مؤتمر الإسلام» كأداة حوار مفتوح لخدمة سبل التفاهم بين المسلمين وممثلي الدولة في ألمانيا، ولدى افتتاح الجلسة الأولى «لمؤتمر الإسلام» في برلين قبل عشر سنوات، قال وزير الداخلية آنذاك فولفغانغ شويبله أن «الإسلام جزء من ألمانيا، وهو جزء من أوروبا، وجزء من حاضرنا وكذلك جزء من ثقافتنا».

وذكرت مصادر أمنية في مدينة دريسدن صباح أمس الثلاثاء أنه وقع تفجيران أمام مسجد ومركز دولي للمؤتمرات بالمدينة مساء الاثنين. وأشار دي ميزير إلى أنه يمكنه فهم أن الكثير من المسلمين في ألمانيا ليس لديهم الرغبة في الاعتذار عن كل هجوم إرهابي يمكن ارتكابه استنادا للإسلام، ولكنه أكد أنه يتوقع المزيد من الروابط الإسلامية. وقال الوزير الألماني: «أرى أنه أمر مستحسن أن يتم تكثيف نقاش الوضع الأمني مستقبلا وإجراؤه أمام الرأي العام أيضا».

وكانت الشرطة قد أصدرت بيانا الثلاثاء أفادت فيه أنه وقع تفجيران أمام مسجد ومركز دولي للمؤتمرات في مدينة دريسدن. وقال هورست كرتسشمار رئيس الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية سكسونيا الألمانية صباح أمس الثلاثاء إنه حتى وإن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن، «فإنه يتعين علينا افتراض وجود دافع معادي للأجانب. وفي الوقت ذاته نرى أن هناك صلة بالاحتفالات بمناسبة عيد الوحدة الألمانية مطلع الأسبوع المقبل».

وعثر أفراد الشرطة على بقايا عبوات ناسفة في مكان التفجيرين. وكان هناك إمام بصحبة زوجته وطفليه في المسجد في وقت التفجير، ولحقت أضرار مادية بالمسجد ومركز المؤتمرات.

جدير بالذكر أن مدينة دريسدن (شرق) تعبر معقل اليمين المتطرف في ألمانيا حيث تجرى هناك مظاهرات متكررة ضد الأجانب تقودها حركات متطرفة مثل حركة بغيدا وحزب البديل الشعبوي الذي اعتبر نفسه ممثلا ضد أسلمة أوروبا.

وكان تقرير حكومي قد حذر من تفاقم كراهية الاجانب والتشدد اليميني وخطرهما على السلم الاجتماعي في شرق المانيا معبرة عن المخاوف من عواقب سلسلة هجمات استهدفت المهاجرين في هذه المنطقة

وطالبت الحكومة الالمانية في تقرير لها الألمان على رفض الاعمال المعادية للمهاجرين، إلى تحول التظاهرات التي يدعو اليها اليمين المتطرف ضد طالبي اللجوء في اكثر الاحيان إلى اضطرابات ومواجهات.

وقالت مفوضة الحكومة لشؤون الوحدة الوطنية ايريس غلايكه ان «التشدد اليميني بجميع اشكاله يهدد بشكل خطير التطور الاجتماعي والاقتصادي» في شرق المانيا. كما قالت للصحافيين اثناء تقديم التقرير الاخير حول التطورات منذ توحيد الالمانيتين في 1990 «من الضروري اتخاذ اجراءات حازمة على مستوى الحكومة والمقاطعات والبلديات وهيئات المجتمع المدني لضمان السلام في شرق المانيا». وكان التقرير السنوي في السابق يركز إلى حد كبير على انعاش الصناعة في المنطقة التي بقيت متأخرة عن الغرب اقتصاديا فشهدت موجة هجرة سكانية مع مغادرة الشباب إلى الغرب سعيا إلى وظائف. لكن تفاقم كراهية الاجانب اتخذ اولوية هذا العام فيما اثار استقبال المانيا حوالى مليون طالب لجوء في 2015 مشاعر غضب كبير في الكثير من المقاطعات الشرقية على غرار ساكسونيا وساكسونيا ـ انهالت ومكلنبورغ ـ فروبومرن. كما انها غذت الدعم لحزب «البديل لألمانيا» اليميني الشعبوي الذي تبنى حملة معادية للمهاجرين والمسلمين.

لكن رغم توزيع عدد صغير نسبيا من اللاجئين في المقاطعات الشرقية تضاعفت حوادث احراق مساكن اللاجئين والاعتداء عليهم بشكل كبير في المنطقة حسب غلايكه، التي اعتبرت انها تشكل «اكثر من ناقوس خطر إذا لقيت الهجمات والعنف دعم سائر افراد المجتمع او القبول بها في صمت»

كما قالت «اعني ذلك فعلا، على المجتمع القيام بدوره، وهو ليس دورا مريحا. اعي ما يتطلب التصدي للنازيين الجدد. لكنني انتظر من الشركات ايضا ان تضاعف دعمها للمجتمع المدني على هذه الجبهة». ولفتت كذلك اضافة إلى العواقب المحلية، إلى تشويه هذا العنف سمعة المنطقة في الخارج والاضرار بالامكانات السياحية والاستثمارية