﻿قيادي لدى الدفاع الوطني يحاول اختطاف العميد الأطرش وأجواء التوتر تسيطر على الموالين في السويداء

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: أقدم قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني، التي يترأسها نزيه جربوع، على محاولة اختطاف العميد المتقاعد جواد الأطرش (أبو فراس)، في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد ملاحقة العميد واعتراض سيارته ثم الاشتباك معه قرب حاجز الكوم على مدخل مدينة السويداء الجنوبي.

ووفقا لمصادر موالية فإن محاولة الاختطاف كانت مقصودة من قبل معين حسن أحد قادة المجموعات التابعة لنزيه جربوع، حيث تم اعتراض طريق العميد الأطرش بسيارتين ودراجة نارية، بعد ترصد ومتابعة طويلة، ثم مطاردته على أحد الطرق الرئيسة جنوب المدينة، حتى وصل دوار الكوم، بالقرب حاجز عسكري، وهو المكان الذي تمكن فيه العميد التخلص من العصابة بقوة السلاح بحسب وصف المصدر. وأكد المصدر أن العميد جواد الأطرش قد تعرف على معين الحسن خلال العملية، مما أضطر الأخير للاعتذار من العميد وتبرير عمله بأنه «يحاول اختطاف أي شخص من درعا، معتقدا أن سائق السيارة حوراني، وقد حال اختطافه للمقايضة عليه مقابل الافراج عن عدي ناصيف الحسن الذي اختطف قبل أيام من قبل مجهولين.

مصادر مقربة من القيادي لدي ميليشيا الدفاع الوطني «الحسن» برأت الأخير، وأدانت اتهامه والتشهير به على أنه أحد قادة ميليشيات التهريب والاختطاف والمتاجرة، مؤكدة أن الهدف هو اختطاف أي شخص من أهالي درعا على وجه التحديد، للمفاوضة عليه، معلنة «الاعتذار من العميد الأطرش».

تطور الخلاف بين العائلتين وشهدت المنطقة توترا متزايدا بعد رفض العميد المتقاعد الاعتذار الذي قدمته لجنة شعبية مفوضة من آل الحسن، ورده لشيوخ العقل من المنطقة، فضلا عن استدراج مجموعة من رجالات العميد للشاب «علاء ناصيف الحسن» إلى منزل الأطرش على طريق ظهر الجبل، وانهالوا عليه بالضرب المبرح و الإهانة، ثم قاموا بتسليم الشاب إلى الأجهزة اﻷمنية التي قامت بدورها باعتقاله.

وعلق فراس جواد الأطرش الابن الأكبر للعميد جواد على محاولة اختطاف والده «أشكر كل مهتم بهذا الأمر، وبحب أن أشير إلى أن الخطف لأي شخص كان هو جريمة، ومن له أخ مختطف يروح يتمرجل ويخطف من درعا، مش يخطف الناس الأمنه بينا».

وأردف: «محاولة اختطاف والدي من قبل هذه العصابة حتى لو كان بالغلط، مرفوضة تماما، وأضيف أن الشاب عدي الحسن الذي خطف على طريق شهبا خطف من قبل سيارة لأبناء الجبل، وهذا يعني أن عدونا الخاطف منا وفينا، وشكرا لذوق كل من تهكم على شخص قضا عمره في الدفاع عن الحق وتحصيل حقوق الناس وأولهم أبناء ناصيف حسن الذين حاولوا خطفه».

محاولة الاغتيال لاقت سيلا من ردود الأفعال التي تعكس حال وضع جبل العرب الذي تقطنه الأقلية الدينية من الموحدين الدروز، وتستضيف آلاف النازحين من أهالي درعا في السهل المجاور من أبناء الطائفة السنية، والتأزم المتصاعد جراء عمليات الخطف مقابل الخطف أو دفع فدية بملايين الليرات السورية، وهي الثغرة التي تستثمرها أفرع الأمن والمخابرات في منطقة السويداء لتأجيج الفتنة وجر المحافظة إلى حالة إرهاب داخلي بين أهالي المنطقة أنفسهم فضلا عن تشويه العلاقة السائدة بين أهالي درعا والسويداء بهدف سلخ الجبل عن السهل المحيط به بحسب ما تراه مصادر أهلية مطلعة.