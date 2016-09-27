﻿الطيران الروسي يستهدف «جيش إدلب الحر» بعد تشكيله بأيام

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: استهدفت طائرات مقاتلة روسية مواقع تابعة لـ «جيش إدلب الحر» منذ يومين، بعدد من الضربات الجوية أدت إلى مقتل أكثر من 15 مقاتلا وإصابة عدد مماثل منهم.

وقال محمد إدلبي، المقاتل في «جيش إدلب الحر»، والذي ينتمي إلى «لواء صقور جبل الزاوية»، إن «الطائرات الروسية استهدفت مواقعنا بعد يومين فقط من إعلان الجيش الذي تشكل من مقاتلي «الفرقة الشمالية» المتمركزة في جبل الأكراد قرب الحدود التركية والفرقة 13 التي تسيطر على معرة النعمان و«لواء صقور جبل الزاوية»، إضافة إلى مقاتلين كانوا أصلا ضمن تشكيلات أخرى تابعة لـ «الجيش الحر» تركوا العمل المسلح بعد أن حدث الاقتتال الداخلي بين الفصائل السورية»، حسب قوله.

وأضاف إن النقيب حسن حاج علي قائد «صقور جبل الزاوية» تم التوافق عليه كقائد لـ «جيش إدلب الحر» مع نائبين له هما قائد الفرقة الشمالية وقائد الفرقة 13. وقال إدلبي إن اجتماعات عدة «سبقت الإعلان عن الجيش الجديد مع حكومة الإئتلاف لتنسيق الدعم اللوجستي للجيش».

وأكد على أن «جيش إدلب الحر» وضع برنامجه العسكري على أساس واحد هو «قتال قوات النظام ومساندة أي فصيل يقاتل النظام والابتعاد عن أي قتال داخلي بين الفصائل، بما فيه القتال الذي يدور حاليا في الشمال السوري بين تنظيم «الدولة» والفصائل الأخرى التي تساندها القوات التركية».

وأوضح أن من بين ما تم الاتفاق عليه خلال «مشاورات تشكيل الجيش رفض الدخول في أي قتال مع أي فصيل إلاّ دفاعا عن النفس، ورفض الاشتراك مع أي فصيل في قتال الفصائل الأخرى».

من جهة أخرى، أكد إدلبي على علاقات الجيش مع الفصائل الأخرى من بينها «جند الأقصى» الذي نسق معه في المعارك التي يخوضها «جند الأقصى» ضد قوات النظام منذ أسابيع.

وقال إن «جيش إدلب الحر» لا يتبنى مشروعا إسلاميا أو مشروعا وطنيا، بل «مشروعا قتاليا يهدف إلى إسقاط النظام بالقوة العسكرية ولا علاقة له بالحل السياسي الذي يتم الترتيب له برعاية روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «جيش إدلب الحر هاجم بعد ساعات من تشكيله عشرات نقاط التماس مع الجيش النظامي في مناطق انتشاره وهو ما أزعج القيادة الروسية التي شنت عشرات الغارات على مواقعنا، كان أقساها غارات الاحد الماضي». ورفض إدلبي الكشف عن الجهات الداخلية أو الخارجية التي تدعم «جيش إدلب الحر» بالمال والسلاح، وحسب قوله، فإن «جيش إدلب الحر» يضم الآن مئات المقاتلين المسلحين تسليحا جيدا ولديهم خبرات قتالية عالية، وهو الآن أصبح يمثل الفصيل الأكبر في ريف حلب الشمالي بعد «حركة أحرار الشام».

وأشار إلى أن «فتوى تحريم قتال تنظيم «الدولة» في الشمال السوري تحت القيادة العسكرية التركية سيكون لها أثر في التحاق الكثير من مقاتلي «الجيش الحر» الذين تركوا العمل القتالي تجنبا لقتال الفصائل الأخرى»، حسب قوله لـ»القدس العربي».