﻿مرشح مغربي يتنازل عن راتبه الشهري في حال حصوله على مقعد نيابي وفدرالية اليسار تلزم ناشطيها بعدم تلويث البيئة بالأوراق الانتخابية

الرباط – «القدس العربي»: يحاول اليساريون المغاربة الحضور بمبادرات متميزة في الانتخابات التشريعية التي بدأت حملتها يوم السبت الماضي وتجرى يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل وآخر هذه المبادرات التزام مرشحيهم بالتخلي عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية والالتزام بمعاقبة كل ناشط يساري يلوث البيئة بالأوراق الانتخابية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، نشر وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي عن دائرة الغرب، التزاما بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية في حالة حصوله على مقعد نيابي.

وحسب وثيقة الالتزام، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التزم نور الدين هرماز المرشح بدائرة الغرب، بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية، إن تمكن من الوصول إلى مجلس النواب، وانه سيمنح الراتب والتعويضات إلى جمعيات المجتمع المدني والمشاريع المدرة للدخل لفائدة المعطلين والمعطلات في مدينة سوق أربعاء الغرب. ولقيت الوثيقة، المصادق عليها من قبل السلطات المختصة، استحسان رواد موقع «فيسبوك» ونشطاء متعاطفين مع فيدرالية اليسار حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية، فيما اعتبرها آخرون ربما تدخلا في باب الحملات الانتخابية لكسب عطف الناخبين. ويتقاضى النائب البرلماني المغربي مرتبا شهريا بقيمة 36 ألف درهم (حوالي 4 آلاف دولار) بالإضافة إلى تعويضات أخرى وتقاعد بعد انتهاء الولاية التشريعية. يذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تتكون من 3 أحزاب هي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي، واحتلت المرتبة الثالثة في تغطية الدوائر الانتخابية بما مجموعه 92 في المئة، وهي المرة الثانية بتاريخ الانتخابات التشريعية المغربية منذ 1963 يخوض فيها أكثر من حزب الانتخابات بقوائم مشتركة مع حزب آخر، حيث خاض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال الانتخابات التشريعية المباشرة 1993 واحتلت قوائمهما المرتبة الاولى بالفوز بـ 92 مقعدا.

وقال نور الدين هرماز إن ما قام به هي قناعته كيساري، وعندما قام بهذه الخطوة لم يكن يبحث عن «البوز»، بل فقط ليؤكد ما يقوله حزبه على أرض الواقع، «عندما نقول بأننا نحن ضد الريع لا نقولها من أجل التميز عن باقي الأحزاب الأخرى، ولكن تلك هي قناعاتنا». وأوضح «هرماز» أن الأموال التي يستفيد منها البرلماني لو وجهت للجمعيات والتنمية والمعطلين لتم تفادي مجموعة من المشاكل التي تتعلق بالإرهاب والإجرام. وقال صحيح هذه فقط حلول ترقيعية باعتبار أن عمق هذه الحلول هو التوزيع العادل للسلطة والثروة في البلاد، لكن تبقى حلولا مساعدة.

وأضاف أنه لم يقصد إحراج أحد لا المخزن ولا الأحزاب السياسية، وأنه فقط عبر عن رأيه وقناعته.

من جهة أخرى أكدت الفيدرالية التزامها بخوض حملة نظيفة، وأوضحت في نداء للمواطنين والمواطنات التزامها بحملة نظيفة معقلنة من ناحية توزيع الأوراق والمناشير بعيدا عن العشوائية. ودعت الفيدرالية المواطنين والمواطنات إلى تنبيهها إذا ما لا حظوا تكدسا لمنشوراتها، وأخذ صور لذلك إذا أمكن، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المعني بالأمر والتي قد تصل إلى إبعاده عن الحملة الانتخابية. وأهابت الفيدرالية «عدم رمي المناشير ومختلف المواد الإعلامية في الأزقة والشوارع بعد الانتهاء منها والالتزام بأماكن وضع الأزبال سواء خارج البيت أو داخله حفاظا على نظافة المحيط ورحمة بعاملات وعمال النظافة».