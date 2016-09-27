﻿أحزاب دينية تونسية: حان الوقت لإعادة هيكلة ديوان الإفتاء وتحويله لمؤسسة منتخبة

تونس – «القدس العربي»: دعا عدد من الأحزاب الدينية في تونس إلى إعادة هيكلة ديوان الإفتاء وتحويله إلى مؤسسة دينية منتخبة، مطالبا بعدم الزج بها في مواضيع سياسية قد تفقدها مصداقيتها، فيما سارع ديوان الإفتاء إلى التأكيد بأن ما صدر عن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ حول «تحريم» الاحتجاجات العشوائية هو مجرد «رأي شخصي» وليس فتوى.

وكان بطيخ دعا، في بيان أصدره ديوان الإفتاء الاثنين، التونسيين إلى التخلي عن الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام، مضيفا «إننا نهيب بأبناء شعبنا العزيز أينما كانوا في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر أو في الحقول أو في المدارس والمعاهد والكليات، أن يصرفوا جهودهم كاملة إلى الإقبال على العمل وعلى الدراسة وأن يجتهدوا في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم».

كما اعتبر، في تصريح إذاعي، أن الاحتجاجات العشوائية «محرمة شرعا ويجب الضرب على أيدي المفسدين بتطبيق القانون على كل من يُعطل عمل المؤسسات والمصانع ويساهم في تردي الوضع الاقتصادي للبلاد»، مشيرا إلى أن الشرع والقانون يُعاقبان على الاحتجاجات العشوائية لأنها تنعكس سلبا على اقتصاد البلاد.

ووصف رئيس حزب «تونس الزيتونة» الإسلامي الشيخ عادل العلمي ما قاله بطيخ بأنه «فتوى على مقاس الحاكم»، مضيفا و»لو سئُل الشخص ذاته سنة 2013 (خلال فترة التظاهرات ضد حكم التريوكا) لكانت الفتوى التي سيصدرها مغايرة تماما ومناقضة لما أفتى به الآن، وبالتالي فإن هذه الفتوى التي تفتقر لأي منهج علمي هي فتوى سياسية بالدرجة الأولى».

وطالب، في تصريح لـ«القدس العربي»، بتحويل ديوان الإفتاء إلى هيئة دينية لا يكون القرار فيها فرديا «كي تعود الثقة بين هيئة الإفتاء الجديدة والشعب الذي سيتلقى فتاواه من هيئة يحترمها، ولتحقيق ذلك لا بد أن تضم الهيئة عددا من العلماء غير المسيسين الذين لهم من الأمانة العلمية ما يؤهلهم لإصدار الفتاوى، ولا بد أن يصل المفتي العام إلى منصبه بالانتخاب، وأود الإشارة هنا إلى أن ديوان الإفتاء بات هيئة معتبرة في عهد المفتي السابق حمدة سعيّد، قبل أن تعود الأمور إلى سالف عهدها مع المفتي الجديد».

واعتبر رئيس مجلس شورى حزب «جبهة الإصلاح» الإسلامي رفيق العوني أن الاحتجاج السلمي في قضايا مهمة مسألة مشروعة نص عليها الدستور التونسي، و»نحن نتحدث هنا عن الاحتجاجات السلمية غير المضرة بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأعتقد هذا التحريم ليس له أي مبرر وهو يدخل في باب قطع التحركات والمطالبة بالحقوق».

وأضاف: «الواضح أنه تم زج ديوان الإفتاء في قضايا حزبية وهذا خطأ، فالإفتاء يجب أن يركز بالدرجة الأولى على مصلحة البلد، وأعتقد أن ديوان الإفتاء يؤدي دورا هاما في البلاد ويجب أن يفتي في مختلف المسائل السياسية والاجتماعية والدينية، لذلك يجب إعادة هيكلته ليصبح مؤسسة تتابع القضايا الحديثة وتعطي فتاوى أو مواقف منها بطريقة علمية وواقعية، لذلك يتوجب أن تكون مؤسسة فاعلة ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منتخبة وفيها جملة من المفتين عن كل ولاية، حيث يتم اختيار المفتي العام من بينهم عبر الانتخاب، وهذه المسألة تدعم مكانة ديوان الإفتاء وتصبح الفتاوى الصادرة عنها مقبولة لدى الشعب التونسي».

وكان اتحاد الشغل عبر عن استغرابه من فحوى بيان ديوان الإفتاء، حيث طالب المفتي بالنأي بنفسه عن المسائل السياسية و»عدم الزج بديوان الإفتاء لشيطنة التحركات وتحريمها مما من شأنه أن يسيء لدور هذه المؤسسة ومصداقيتها».

إلى ذلك عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن «استنكاره من هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية مما يذكر التونسيين بالتصريح المخزي للمفتي ذاته يوم 8 يناير/كانون الثاني 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية، حيث دعا فيها إلى عدم الصلاة على المنتحر «استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره» في اعتداء صارخ لمشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي».

ودعا المنتدى رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية ومساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ، خاصة وأن رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.

يُذكر أن ديوان الإفتاء أكد أن ما صدر عن المفتي عثمان بطيخ «ليس فتوى لتحرم أو تحلل أمرا ما، ولكنه لا يعدو أن يكون رأيا أبداه المفتي تفاعلا مع الأحداث والأوضاع العامة في البلاد من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية»، مؤكدا أن المفتي قدم نصيحة بمبادرة شخصية منه وليس استجابة لطلب صادر عن أي طرف كان.