﻿قيادي سابق في «إخوان سوريا» يدعو إلى التظاهر في اسطنبول ضد سياسة تركيا الأخيرة تجاه الأزمة السورية

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: أثارت دعوة القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا زهير سالم السوريين للمقيمين في تركيا، إلى التظاهر في قلب اسطنبول استنكاراً لما وصفها بـ»سياسات التخاذل» عن نصرة حلب، وانتقاداً لمعركة «درع الفرات» التي رفعت شعار «غرب الفرات»، والتي جعلت من بلدة جرابلس أرضها، ومن مدينة الباب سقفها، موجة جدل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال سالم المتحدث الرسمي السابق باسم الجماعة على صفحته الشخصية «فيسبوك»: كانت معركة درع الفرات محاولة دولية لإجهاض ملحمة حلب، ومبادلة جرابلس والباب للأتراك، مقابل تسليم مدينة حلب للروس والمجوس، لا بلغهم الله مرادهم»، مضيفاُ «لا تدفعوا ثمن ما تتمتعون به من امتيازات في تركيا من دم أطفال حلب».

وعلى وقع هذا الجدل سارعت جماعة «الإخوان» إلى التنصل من رأي المتحدث السابق باسمها، مثمنة في تصريح صادر عنها الموقف التركي الداعم للثورة السورية، معتبرة أن تصريحات المراقب العام والبيانات الصحافية الصادرة عن مكتبها، من يعبر عن وجهة نظر الجماعة.

المراقب السياسي التركي عادل داوود أوغلي اتهم سالم بالتحريض على التظاهر ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد

واعتبر أوغلي الذي يعود لأصول كردية سورية عبر صفحته على «فيسبوك»، أن دعوات سالم «كجزء من المرحلة الثانية للانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته البلاد»، مشدداً على وقوف الشعب التركي وثلاثة ملايين لاجئ سوري تحتضنهم تركيا ضد ما يحاك للبلاد.

من جانبه الأكاديمي السوري عبد الحكيم خطيب اتهم سالم، بأنه من أنصار الداعية التركي فتح الله غولن، وقال مخاطباً إياه «أنت شريك في التآمر على تركيا، وأنت أخطر على تركيا من أعدائها الواضحين»، متسائلاً «لماذا تحرض على تركيا، وتنسى أن السوريين يموتون بأسلحة وتخاذل بريطانيا حيث تقيم أنت».

بدوره يتصور الجيولوجي السوري سالم العلي، أن هذه التصريحات ما كانت لتأتي على لسان زهير سالم، لولا وصول تهديدات له بالطرد من إدارة مركز الشرق الأوسط في لندن، في حال لم يحرض على أردوغان، على حد قوله.

وتساءل الناشط عماد غليون «ألم يحن الوقت حتى نخرج من موقف الصمت حيال ما يجري، ولنتفق أنه لم يعد بعد الآن من مبرر للسكوت عن قول الحق».

يذكر أن زهير سالم كان قد استقال من قيادة الجماعة، ومن منصبه كمتحدث رسمي باسمها، في تموز/يوليو 2013، وهو يدير حاليًا مركز الشرق العربي للبحوث والدراسات، ويقيم في العاصمة البريطانية لندن.