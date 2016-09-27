﻿فضائح «إسرائيل بيتنا»: وزير يتعاطى الكوكايين… ورشوى وفساد مالي

الناصرة – «القدس العربي» : ضمن مسلسل فضائح الفساد في إسرائيل تتجه النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام خطيرة ضد قيادات عليا في حزب «اسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، من بينهم وزير السياحة السابق الذي تنسب له شبهات التعاطي مع المخدرات والرشوة.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، والنائب العام شاي نيتسان نيتهما تقديم وزير السياحة السابق ستاس ميسجنيكوف، ونائبة وزير الداخلية سابقا، فاينا كيرشنباوم، و14 مشبوها آخرين، الى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات الفساد، وذلك في اطار التحقيق في قضية الفساد في حزب «اسرائيل بيتنا». واكدت النيابة وجود مشبوهين لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنهم، وانه من المتوقع تقديم لوائح اتهام اخرى في القضية. وسيتم محاكمة مسيجنيكوف وكيرشنباوم، بتهمة تلقي رشاوى والخداع وخرق الثقة وباستخدام الأول الكوكايين أثناء شغله لمنصبه، وتشويش الاجراءات القانونية، فيما ستشمل لائحة الاتهام ضد كيرشنباوم مخالفة قانون الضرائب وتبييض اموال واشتراط تمويل فعاليات ثقافية بتشغيل صديقته.

وتشمل قضية الفساد في الحزب الذي يمثل في الأساس المهاجرين الجدد من الاتحاد السوفيتيي سابقا عددا كبيرا من القضايا المختلفة، يشير الخيط الرابط بينها الى اعمال جنائية منهجية. وحسب الشبهات، طولبت الجهات والسلطات التي طلبت ميزانيات من الدولة، بدفع رشوة لرجال «اسرائيل بيتنا»، الذين عملوا على تحويل الاموال، وعلى رأسهم كيرشنباوم. ويشتبه مسيجنيكوف بتحويل مليون شيكل من اموال الجمهور، حين كان وزيرا للسياحة، الى منظمي مهرجان الطلاب الجامعيين في ايلات، شريطة تشغيل صديقته وتم فعلا تشغيلها ودفع مبالغ لها. كما يشتبه ميسجنيكوف بإرسال احد مستشاريه لشراء كوكايين له واستخدامه خلال مناسبات رسمية في البلاد والخارج. وكشف أن الوزير السابق تغيب عن احتفالية شهدتها برشلونة على شرفه في اللحظة الأخيرة دون تفسير ٠. ويرجحون أنه كان تحت تأثير المخدرات. كما تغيب دون سابق إنذار عن لقاء اتفق عليه مع بطريرك القدس الذي ظل ينتظره دون جدوى وقتها.

وحسب بيان النيابة العامة فإن الجهات التي تم تمويلها طولبت بتخصيص جانب من ميزانية حولت اليها، لاحتياجات حددها رجال الحزب. ويشتبه تورط عشرات الشخصيات، بينها رسمية، في هذا الملف، التي تم التحقيق معها بالتهم التي تعود الى سنوات 2009 و-2014. وبالإضافة الى مسيجنيكوف وكيرشنباوم يتوقع محاكمة رئيس مقر حزب «اسرائيل بيتنا» سابقا، دافيد غودبسكي، ومستشار الوزير ليبرمان، ومدير عام وزارة الزراعة سابقا، رامي كوهين، والوسيط المقرب من ليبرمان، يسرائيل يهوشواع، ورئيس «المجلس الاقليمي تمار»، دوف ليطبينوف.

واما بالنسبة لكيرشنباوم فقد جاء في بيان النيابة أن جزءاً من وظيفتها في ادارة الحزب، كان المسؤولية عن توزيع اموال الائتلاف المخصصة لحزبها: عشرات الملايين من ميزانية الدولة. وحسب الشبهات فقد حصلت على رشاوى لنفسها ولحزبها وللمقربين منها، مقابل تحويل الاموال الى جهات معينة.

البريغادير المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي

وضمن هذا المسلسل الفضائحي الذي تلعب الصحافة الإسرائيلية دورا مهما في فضحه كشف أمس أن النيابة العسكرية وطاقم الدفاع عن البريغادير اوفيك بوخاريس، المتهم بمخالفات جنسية خطيرة، من بينها الاغتصاب، اتفقا على بدء اتصالات لعقد صفقة ادعاء بوساطة قاض. وحسب بيان الجيش الاسرائيلي، فقد أبلغ الجانبان هيئة المحكمة العسكرية الخاصة في مقر القيادة العامة، موافقتهما على اجراء تسوية. وستبدأ محاكمة بوخاريس اليوم الأربعاء وسيتم خلال الجلسة الاتفاق بين الاطراف على الاجراءات والجدول الزمني للتسوية. واذا تم التوصل الى اتفاق سيضطر القاضي الى حسم ما اذا سيوافق عليه. وفي الوقت الذي قالت فيه محاميات المشتكيات ضد بوخاريس بأن موافقته على اجراء الاتصالات للتوصل الى صفقة، تعني تراجعه عن انكاره للمخالفات المنسوبة اليه، قال مقربون من الضابط انه لا ينوي الاعتراف بالتهم.

ويتهم بوخاريس الذي استقال من الجيش في اعقاب تقديم لائحة الاتهام ضده بارتكاب 16 مخالفة جنسية بحق مجندتين، بالاعتداء على جندية خدمت تحت امرته، وضابطة لا تزال تؤدي الخدمة الدائمة. وحسب الشبهات فقد اغتصب بوخاريس الجندية ثلاث مرات، وارتكب بحقها اعمال مشينة، كما ارتكب اعمال مشينة بحق الضابطة. وجرى ارتكاب هذه المخالفات في مكتب الضابط وفي سيارته العسكرية، وفي موقع عسكري، وفي مسكنه وفي اماكن اخرى.

فضائح نتنياهو وزوجته

وفي سياق الفضائح قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس دعوى قضائية ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط، ومفوّضة حرية المعرفة في ديوانه، عينات رفيفو، بهدف منع نشر نفقات نتنياهو الشخصية ومقر إقامته ومكتبه ورحلاته الخارجية. والدعوى الأولى من نوعها، جاءت بعدما قرّر المستشار القضائي للحكومة نشر مصروفات نتنياهو ردًا على دعوى قضائية قدّمتها « الحركة لحريّة المعرفة» مطلع العام الجاري. وفي الدعوى، طلب نتنياهو من المحكمة إلغاء قرار مفوضة حريّة المعرفة، وأن توجّههم بألا يكشفوا مصروفات غسيل الملابس التي قدّمت لرئيس الحكومة وأفراد عائلته في عام 2014، أثناء تواجدهم في مقرّ رئاسة الحكومة الرسمي في القدس المحتلة. وتذرّع نتنياهو أن كشف تفاصيل تلك المصروفات يمس بخصوصيّته وخصوصيّة أفراد عائلته وخصوصيّة مقر رئاسة الحكومة. وأوضح نتنياهو في الدعوى التي امتدّت على 27 ورقة أن «حسابات غسيل الملابس تأتي ضمن مصروفاته الشخصية لرئيس الحكومة وأفراد عائلته، هي « أمور شخصيّة « يؤدي كشفها إلى الإضرار بالخصوصيّة.

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، جاء في تقرير نشرته صحيفة « هآرتس « أن تسريح شعر نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، كلّف 1600 دولار أميركي، بالإضافة إلى 1750 دولاراً أميركيًا تقاضتها خبيرة تجميل مقابل وضعها المكياج لنتنياهو. كما جاء في التقرير أن الكلفة الإجماليّة للرحلة بلغت أكثر من نصف مليون دولار ربعها قضاها في مدينة نيويورك ناهيك عن مبالغ باهظة مقابل نبيذ فاخر. كما وردت في التقارير مبالغ ضخمة أخرى صرفت في نيويورك، حتّى في الفندق ذاته، فقد تقاضى الفندق 3500 دولار لقاء تغيير الأثاث في جناح نتنياهو و16 ألف دولار مقابل تخزين الأثاث في مخازن الفندق 20 ألف دولار تقريبًا لتعديل أثاث الغرفة. في حين تكلّفت وجبات بنيامين وعقيلته سارة، 1860 دولاراً، وكلّف غسيل ملابسهما 210 دولارات، بالإضافة إلى 6900 دولار مقابل ‘تنظيف خاص للجناح.