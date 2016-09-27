﻿هل ما زال الإقليم السني «رشوة صالحة» لدفع السنة لقتال تنظيم الدولة في العراق؟!

بغداد ـ «القدس العربي»: بلا شك ان منح السنة حكما ذاتيا مستقلا عن هيمنة الحكومة الشيعية في بغداد، هو عرض قد يغري الكثير من السنة الذي انضموا او دعموا تنظيم الدولة في مدنهم بالانفكاك عنه بل وقتاله، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كتركيا التي تبدو راغبة بلعب دور ما في الموصل، لكن لماذا يبقى هذا المشروع في اطار الكلام لا الفعل؟

إن ذلك يظهر بوضوع بالرفض الشديد الذي يبديه قادة الأحزاب الشيعية لأي حديث عن منح السنة لإقليم خاصة في الموصل، وآخرها تصريحات هادي العامري قائد الحشد الشعبي، فالأحزاب الشيعية ومن ورائهم إيران، يدركون أن اي إقليم او حكم ذاتي للسنة في اي بقعة في العراق يعني خروجها عن سلطة الحكومة المركزية في بغداد وبالتالي تحررها من هيمنتهم الأمنية والسياسية، وبالتالي قد تصبح هذه المناطق مستقبلا بؤر تمرد او قطب مواجهة جديد ضد المشروع الإيراني الممتد.

ويبدو اعتماد القوى السنية الدائم على الأمريكيين في مشاريعهم تلك، مجافيا لواقع التوازنات الجديدة في العراق والتي تميل كفتها لصالح إيران وحلفائها وليس الولايات المتحدة، وهو ما يظهر جليا من كل العبر التي يفترض أنها استخلصت في السنوات العشر الماضية، فالأمريكيون لا يملكون عصا سحرية في العراق ولم يتمكنوا من فرض حلفائهم «المعتدلين» كعلاوي مثلا ،على رأس الحكومة العراقية أمام قوة الأحزاب الشيعية الدينية المدعومة من إيران، كما انهم لم ولن يتمكنوا من مواجهة اكثر من جبهة للتمرد المسلح في آن واحد في العراق، وبلا شك ان اي خروج أمريكي عن التوافقات مع حكومة بغداد في العراق سيدفع بإيران لتحريك قوى شيعية مسلحة لتهديد اي وجود مرتبط بالأمريكيين بالعراق، وحينها لن يكون ممكنا مواجهة تنظيم الدولة والميليشيات الشيعية في الوقت نفسه في العراق، هذا إذا افترضنا ان الولايات المتحدة ستصل لمرحلة من الخلاف مع حكومة بغداد تؤدي بها إلى الصدام، وهو امر بعيد تماما عن التوافقات القائمة اليوم، والتي مكنت حكومة بغداد من الاستفادة من القوات الأمريكية كحليف بارز ومؤثر في حربها ضد الجهاديين السنة.

تساؤلات عدة يمكن ان تطرح حول واقعية الحماس الذي يبديه بعض القادة السنة بالطلب من الولايات المتحدة دعم انشاء إقليم سني.. ولعل اول من اعاد طرحها حديثا هو الوزير السابق رافع العيساوي، الذي يرتبط بعلاقات طيبة مع قادة الجيش الأمريكي الذين ساهموا في قيادة الصحوات عام 2007 مثل جون ألن.. وقام العيساوي بجولة للقاء شخصيات سنية نافذة في الاردن حينذاك، محاولا اقناعهم بالانضمام للفكرة، ولكن يبدو ان مشروعه اصطدم بتلكؤ أمريكي في التنفيذ وفتور في القبول من قبل القوى الشيعية التي تسيطر على الحكومة بدعم قوى مسلحة سنية اسميت حينها « حراس الإقليم» كان يفترض ان تشرع ضمن قانون الحرس الوطني مما يكفل استقلالية لتلك القوات في المحافظات السنية وانفصالها عن سلطة بغداد بهيمنتها الشيعية.

ولعل الأهم ان مشاريع تسليح القوى السنية من قبل الأمريكيين وتشكيل الصحوات لقتال القاعدة، والتي دعمها قبل سنوات نفس القادة الذين يحاولون بث الروح فيها اليوم كالعيساوي، تحت فكرة بدت مقنعة حينها «ان السنة عليهم التحالف مع الأمريكيين لمواجهة الخطر الإيراني»، هذه التجربة قد آلت إلى هيمنة كاملة من قبل حكومة بغداد والاجهزة الأمنية الشيعية على المحافظات السنية وهو ما انتج بالنهاية الحراك السني، والذي اندلعت شرارته بعد طرد الوزير العيساوي نفسه واعتقال حمايته لاتهامهم بالإرهاب، وتحويل الصحوات لكتائب تحت سلطة حكومة بغداد ثم تهميشهم بعد ان تم اضعاف تنظيم القاعدة، ويردد احد اعضاء البرلمان السنة السابقين مثلا عراقيا رائجا تعليقا على اعادة طرح هذه المشاريع بالتحالف مع الأمريكيين « اللي يجرب المجرب عقله مخرب»!

على ما يبدو، فان القوى السُنّية عموما ضاقت ذرعا بالسلطة الشمولية التي تفرضها عليهم الحكومة المركزية في بغداد والتي يسيطر الشيعة على مفاصل القرار الرئيسية فيها وما يعرف باسم المناصب السيادية التي كان يفترض توزيعها وفق نسبب تفاهمات سياسية بين ممثلي المكونات عرفت باسم المحاصصة السياسية؛ لكن تطبيق تلك التفاهمات جرت عليه عمليات التفاف واسعة لاقصاء السُنّة وتهميشهم، من بينها مثلا اعتماد إدارة المؤسسات السيادية على مبدأ ادارتها بالوكالة بدلا من اختيار اشخاص ترشحهم الكيانات السياسية للتصديق على تعيينهم بالبرلمان؛ ونذكر مثلا ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ظل يشغل منصب وزير الدفاع وكالة لعدة سنوات، وهو من حصة المكون السُنّي.

ولا تقتصر الرغبة في إدارة السُنّة لمناطقهم بأنفسهم على القوى المشاركة بالعملية السياسية بل تتعداهم إلى قوى وكيانات وشخصيات محسوبة على المعارضة السياسية من خارج العملية السياسية؛ وتسعى هذه المعارضة إلى إدارة المحافظات السُنّية إدارة ذاتية بعيدة عن شمولية الحكومة المركزية وتفردها بقرارات تعيين هي من اختصاص مجالس المحافظات، مثل تعيين قادة الشرطة، وهو قرار يصدر من بغداد بدلا من المحافظة نفسها، كما حصل في الأنبار لعدة مرات، وما يصح على قائد الشرطة يصح على غيره من المواقع الحساسة التي تقوم مجالس المحافظات الشيعية باختيار من يشغلها خلاف حال بعض المحافظات السُنّية وليس جميعها.

ووفقا لمعلومات خاصة من مصادر على صلة بناشطين سياسيين من العرب السنة، في نينوى، فهناك مثلا أفكار يدور النقاش حولها لتشكيل إدارة ذاتية لحكم محافظة نينوى من قبل أبناء المحافظة نفسها بآليات ونظام حكم مختلفة عن النظم المعمول بها رسميا من قبل الحكومة المركزية بتعيين حاكم عسكري مؤقت لفترة محددة وتشكيل مجالس محلية من شيوخ عشائر وكفاءات اشبه بمجالس النواب تقوم بتعيين المسؤولين عن المحافظة، بمن فيهم المحافظ، وقادة الأجهزة الأمنية وغيرها، بشروط من بينها أن لا يكون منتميا إلى أحد الأحزاب السياسية ولم يسبق له ان تسلم موقعا قياديا بعد الاحتلال.

في اتجاه آخر، هناك قوى وشخصيات عاملة ضمن اطار العملية السياسية القائمة تدعو إلى إقليم اداري مركزه الموصل يتم تشكيله غداة استعادة المدينة من سيطرة تنظيم الدولة وإعادة رسم الخريطة الإدارية لمحافظة نينوى بحيث يتم تشكيل عدد ثلاث أو أربع محافظات يتشكل منها إقليم نينوى مستقبلا، ومن أبرز الدعاة إلى هذا المشروع محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، وشقيقه رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، وهو مشروع تدعمه كل من تركيا وحكومة إقليم كردستان وفقا لمراقبين مهتمين بشؤون محافظة نينوى.

ومن منطلق رؤية بدور فاعل للولايات المتحدة في مجريات عملية استعادة الموصل ومستقبل المحافظة والقوى التي ستشارك في اداراتها، تبرز مواقف أخرى لكيانات سياسية تعارض الحكومة العراقية لكن من خارج العملية السياسية، وغالبا هي كيانات سُنّية بالدرجة الأساس مع مشاركة من شخصيات شيعية ضمن اطارها لتضفي عليها طابعا وطنيا عراقيا؛ وهي ممثلة بالهيئة التسيقية للمعارضة العراقية التي يرأسها النائب السابق في البرلمان العراقي عبد الناصر الجنابي، والائتلاف السُنّي الذي يترأسه وضاح الصديد، من شيوخ قبيلة شمر في العراق، إضافة إلى المشروع الوطني في العراق الذي يقوده جمال الضاري أحد شيوخ قبيلة زوبع غرب بغداد؛ وتقترب هذه الكيانات الثلاثة إلى حد ما في رؤيتها لادراة المحافظات السُنّية وضرورة تشكيل قوة سُنّية قادرة على الدفاع عن مناطقهم وحمايتها ومنع سقوطها ثانية بيد تنظيم الدولة، ومن جهة أخرى منع الميليشيات الشيعية والحشد الشعبي من ممارسة انتهاكاته ضد المكون السُنّي.

المشروع الوطني العراقي كان الأكثر وضوحا بالتعبير علنا عن ضرورة دعم وتسليح القبائل السُنّية من الولايات المتحدة التي يفترض المشروع أن وجود قوة كهذه كان لها ان تمنع سقوط المزيد من المناطق بيد تنظيم الدولة الإسلامية، كما عبر عن ذلك الضاري في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز »الأمريكية في 26 سبتمبر/أيلول.

واشاد الضاري في مقاله بالصحوات العشائرية التي قاتلت القاعدة بدعم أمريكي قبل سنوات.ووصفهم بـ «الرجال الشرفاء الذين ضحوا بحياتهم».

وتلتقي الكيانات السُنّية الثلاثة على ان مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل من شأنه ان يزيد من حدة التوتر الطائفي في العراق نتيجة ممارساته التي ادانتها منظمات دولية عدة والخشية من تكرارها في الموصل، كما عبرت عنه في بيانات عدة أعلنت رفضها مشاركة الحشد الشعبي كموقف متطابق مع موقف معظم القوى والكيانات السُنّية في البرلمان والحكومة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستكون هي القائد الفعلي لمعركة الموصل وستكون بأشرافها المباشر منذ بدء الاستعدادات لها، لكنها لم تتخذ موقفا حاسما من منع الحشد الشعبي من المشاركة وتركت الباب مفتوحا لرئيس الوزراء أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا؛ وهو موقف لاقى معارضة القوى السياسية السُنّية داخل العملية السياسية وخارجها، وكان ثمة «عتب» على الولايات المتحدة ومطالبة من قيادة المشروع الوطني بـ «بوجوب حجب الدعم الجوي عن الميليشيات الشيعية إذا أصرت على المشاركة في معركة الموصل»، كما طالب الولايات المتحدة «بتسليح العشائر السُنّية من الانبار ونينوى لهزيمة تنظيم الدولة بالقتال جنبا إلى جنب مع وحدات منتخبة من الجيش العراقي، مثل قيادة عمليات نينوى، ووحدات مكافحة الإرهاب العراقية والفرقة المدرعة التاسعة»، حسب جمال الضاري هو يرأس حركة سياسية جديدة باسم «المشروع الوطني في العراق»

ولكن تبقى كل هذه المشاريع مجرد احاديث لا تجد مكانا للتطبيق في ضوء التوازنات العراقية، التي وكما اسلفنا تشير إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على فرض ما يغضب إيران في العراق، فالتوافقات هي من تحكم العلاقة بينهما، والإقليم السني لا يبدو محل توافق من قبل إيران وحلفائها في حكومة بغداد.