﻿سخرية عارمة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من اتهام «الداخلية» للإخوان بخلق «مناخ تشاؤمي في البلاد»

القاهرة ـ »القدس العربي»: انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات الساخرة بعد إعلان الداخلية المصرية في بيان لها عن احباط مخطط إخواني لما سمّوه خلق «مناخ تشاؤمي»، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، ان «تنظيم خلق مناخ التشاؤم»، يضم 17 شخصاً، تحت مسمّى «خلية الأزمة»، وأنهم يستهدفون «خلق مناخ تشاؤمي بين المواطنين، والتشكيك في النظام، وتعطيل خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة»، وأن الخلية «تتواصل مع قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، ويتمثل دورها في خلق أزمات بين الشعب والحكومة»، وأوضح البيان أنه «تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر الخلية في محافظة القليوبية، أثناء دراسة التكليفات الصادرة لهم بشأن تنفيذ مخططهم، وتم ضبط 17 من قيادات وعناصر الإخوان عثر معهم على أسلحة ومبالغ مالية كبيرة ومطبوعات تنظيمية، كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة».

واشار البيان إلى أن «خطة تحرك عناصر الخلية كانت تتضمن تصعيد المطالب الفئوية للعاملين بالمؤسسات المختلفة، واستثمار الأزمات الاقتصادية، للتشكيك في النظام، وترويج الشائعات، وتحريض المواطنين على الوقوف في وجه الإصلاح الاقتصادي».

وأثارت قضية «المناخ التشاؤمي» سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الوزارة بالاستهزاء بعقول المصريين. وقال خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، عبر «تويتر»، «هذه آخر فزلكات الاتهامات الخزعبلية من وزارة الداخلية»، وأضاف ساخراً: «الدنيا ربيع وآخر حلاوة يا جماعة»، وقالت الناشطة هبة دياب: « كل شخص لا بد ان يبتسم حتى لا يتم القبض عليه بتهمة نشر المناخ التشاؤمي».

أما الناشط الحقوقي عمرو عبد السلام، فتهكم قائلاً: «النظام سيقاوم التشاؤم بنشر غاز ثاني أكسيد الزغزغة في البلاد»، فيما قال أحمد المصري: «يا عم اشتغلوا، وبلاش تعملوا الإخوان شماعة، وحاربوا الفساد أفضل لكم، لأن الشعب والله لن يرحم لو زاد الغلاء عن هذا الحد»، وأضاف مجدي محمد: «هل كل مصيبة أو أزمة تعصف بالبلد يتم إلصاقها بالإخوان؟ البلد للأسف ممتلئة بالفساد في كافة القطاعات، والكل ينهب تحت سمع وبصر الحكومة والأجهزة الرقابية».

وقال الناشط ياسر نجم: «نكتة الأسبوع… أكيد اللي غرقوا في المركب أعضاء في الجماعة»، وقال تامر أبو عرب: «الحمد لله يا جماعة… طلع مخطط إخواني وفشل بس احنا اقتصادنا زي الفل والتنمية نجحت والفلوس مش عارفين نوديها فين»، أما الإعلامي زين العابدين توفيق فقال: «وتبين أن كل أجواء الإحباط والتشاؤم التي جعلت المصريين يفضلون الموت في البحر عن البقاء في مصر بسبب مخطط إخواني لإشاعة التشاؤم».

وقال أحد النشطاء: «ندب خبراء من الأرصاد الجوية لفحص عينات من «المناخ التشاؤمي» الذي ضبطته الداخلية مع الاخوان»، وأضاف آخر: «هو احنا ينفع نخرج في المناخ التشاؤمي ده ولا يفضّل البقاء في المنازل ؟» وزاد ثالث: «هو المناخ التشاؤمي ده بيبقى حر ولا برد».

وقال ناشط آخر: «المفروض بعد كل الكوارث التي حلت بالبلاد من غرق وحرق للمواطنين في المراكب والقطارات والطائرات وبعد الفساد في البر والبحر وفي الوزارات وبعد انتحار الجنيه المصري وارتفاع جنوني في الأسعار وثبات المرتبات وغيره من المصائب التي يسبح فيها الشعب المصري، المفروض أن نتفائل ونبتسم للحياة ونعلم أن القادم أفضل وبكرة تشوفوا مصر ».!

وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، سامح عيد، خلال مداخله هاتفية مع برنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية:» إن تنظيم الإخوان داخل مصر بدأ في استعادة توزانه خلال الفترة الأخيرة، حيث خرج عدد كبير من الجماعة من السجون بعد قضاء فترة العقوبة إلى جانب من لم تثبت ضده إدانات الأمر الذي أعطى قيادات التنظيم حرية الحركة لإعادة تنظيم الكتلة الصلبة الخاصة به والعودة لعقد الاجتماعات من جديد».

وأضاف أن الداخلية تحاول توجيه مثل تلك الضربات الأمنية لمنع استقرار شعور الطمأنينة لدى الجماعة من أجل عرقلة خططها الخاصة بالعودة على سطح الدولة من جديد. وأوضح أن ضبط الخلية بتهمة خلق حالة من التشاؤم في المجتمع أمر غير واقعي، خاصة وأن الخلية لا تتعدى 12 شخصاً فكيف بها أن تصنع حالة تشاؤمية لما يقارب 90 مليون مواطن.

وسخر الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامجه على قناة «القاهرة والناس»، قائلاً: «ليه مقتنعين إن المجتمع ساذج وأهبل وهيصدق اللي بتقولوه، وحتى لو كانت دي نوايا عند هؤلاء. ولمّح عيسى «مين دول عشان يخلوا 90 مليون متشائمين؟ ومين يتصور إن في جماعة تبث التشاؤم بين المصريين».

وأضاف: «الحياة تستدعي التفاؤل طبعاً، كل ما يجري حولنا يثير غدة التفاؤل في الإنسان». وتابع: «المجتمع المصري لا يمكن أن ينهض من عثرته أو يتجاوز محنته، إلا بقدر كبير من التفاؤل، المصريون يجب أن يمتلكوا إرادة الشفاء من مرض تعاني منه مصر منذ سنوات».