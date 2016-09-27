﻿الحكومة المغربية تصادق في آخر اجتماع لها على قوانين تفعيل الأمازيغية والإضراب

الرباط – من خالد مجدوب: صادق آخر مجلس وزاري (ترأسه العاهل المغربي محمد السادس)، في عهد الحكومة الحالية على مشاريع 3 قوانين، تتعلق بتفعيل الأمازيغية في الحياة العامة، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والإضراب. وقال بيان للديوان الملكي، إن العاهل المغربي، ترأس، الإثنين، في طنجة (شمال) مجلساً وزارياً، تم خلاله المصادقة على 3 مشاريع قوانين تنظيمية.

وحسب البيان فقد أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ويحدد هذا المشروع، بحسب البيان، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.

وصادق المجلس الوزاري أيضاً على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ويهدف هذا المشروع، وفق البيان، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، هو الأخير في ظل الحكومة الحالية، إذ من المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في 7 تشرين الأول / اكتوبر المقبل. ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين، التي صادقت عليها الحكومة، إلى البرلمان المقبل بعد انتخابه، وبعد المصادقة عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أن «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة».

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكد، في العام 2001 ، ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافداً أساسياً، من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ العام 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية. ويبلغ عدد سكان المغرب 34 مليون نسمة، حسب آخر إحصاء لسنة 2014، يتحدث 27% منهم الأمازيغية.

«الاناضول»