﻿بنك التنمية الآسيوي: القارة تحتاج إلى إنفاق 300 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف قمة باريس للمناخ

مانيلا – د ب أ: ذكر بنك التنمية الآسيوي أمس الثلاثاء أن الدول النامية في آسيا تحتاج إلى إنفاق 300 مليار دولار سنويا، إذا أرادت تحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها خلال قمة باريس للمناخ عام 2015. وذكر البنك، الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، في تقرير مُحَدَّث ان المبلغ كبير، لكن العائد الاقتصادي للتحول إلى سياسات قليلة الانبعاثات الكربونية سيكون كبيرا.

وقال جوشونغ شوانغ، نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك، ان «بنك التنمية الآسيوي يقدر أن المنطقة يمكنها تحقيق عائد يزيد عن دولارين من كل دولار يتم إنفاقه للوصول إلى أهداف قمة باريس، إذا تم السير في الاتجاه الصحيح».

وبحسب تقديرات النبك فإنه يجب إنفاق 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2050، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ومرشحات الكربون وتخزينه، وتكنولوجيا إمدادات الطاقة النظيفة،وشبكات توزيع ذكية، ووسائل تخزين للطاقة .

كما سيساعد الحد من الاستثمارات في مجال استخراج الوقود الكربوني في خفض تكلفة هذه الخطوات بنسبة 20 في المئة حسب تقديرات البنك.