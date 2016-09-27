﻿منظمة التعاون الاقتصادي: أسعار الانبعاثات الكربونية لا تكفي لمواجهة آثار التغير المناخي

باريس – د ب أ: أظهر تحليل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صدر أمس الأول أن أسعار بيع الانبعاثات الكربونية ليست مرتفعة بما يكفي لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

وذكرت المنظمة، الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أنه في حين تطبق العديد من الدول المتقدمة أنظمة لفرض رسوم على الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك ضرائب على استهلاك الطاقة وضرائب مباشرة على الكربون، فإن هذه الرسوم لا تعكس التكلفة الفعلية لظاهرة التغير المناخي.

ووفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الخسائر التي يسببها طن واحد من الانبعاثات الكربونية تصل إلى 30 دولارا على الأقل. ورغم أن تقدير الخسائر بمقدار 30 دولارا لكل طن مازال مثيرا للجدل، فإن 10 في المئة فقط من الانبعاثات هي المسعرة بـ 30 دولارا أو أكثر للطن.

وقد أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشرا اعتمادا على بيانات من 41 دولة منها 34 عضو في المنظمة و7 دول خارجها. واظهر المؤشر زيادة قليلة نسبيا في أسعار الانبعاثات الكربونية في الدول التي تقل فيها هذه الأسعار حاليا عن المستوى المطلوب لكي تقلص هذه الانبعاثات.

كما أشار تقرير المنظمة إلى أنه في الدول التي تطبق رسوما مرتفعة على الانبعاثات الكربونية، فإن هذه الانبعاثات تقل، كما أن 77 في المئة من الانبعاثات الكربونية في العالم تأتي من الدول العشر ذات الرسوم الأقل للانبعاثات.

وقال أنخيل كوريا، أمين عام المنظمة، في بيان ان «تسعير الكربون – سواء عبر الضرائب أو عبر أنظمة تجارة حصص الانبعاثات- هو أحد أكثر الأدوات فاعلية في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواجهة ظاهرة التغير المناخي».

ويقصد بسعر الانبعاثات المبلغ الذي تدفعه شركة تجاوزت حد الانبعاثات الكربونية المسموح لها بإطلاقها إلى شركة أخرى أطلقت انبعاثات أقل من المسموح لها به.