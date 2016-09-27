﻿اقتصادي ألماني: البريكست قد يجعل بريطانيا جذابة للغاية

لندن – رويترز: قال ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل شبرينغر» لصحيفة (فايننشال تايمز) ان التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»سيكون أكثر إيلاما لباقي أوروبا عن بريطانيا، التي قد تخرج أقوى وأفضل حالا من جيرانها الأوروبيين.

وقال دوبفنر، الذي يرأس واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في أوروبا، ان من المحتم أن تختبر بريطانيا متاعبا على المدى القصير نتيجة لتصويتها في 23 يونيو/حزيران على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف قائلا «في غضون ثلاث إلى خمس سنوات من الآن، فإن رهاني هو أن إنكلترا ستكون أفضل من القارة الأوروبية.»

وقال دوبفنر انه يرى أن بريطانيا تتحرك تجاه «نموذج يركز على السوق الحر بينما أوروبا تتحول رويدا إلى اتحاد لتحويل الأموال» حيث يجرى توجيه الأموال من الدول الناجحة إلى تلك المتعثرة.

وأضاف دوبفنر في مقابلة نشرت أمس الثلاثاء «هذا يمكن أن يبعد الكثير من المستثمرين». وتابع «إذا خلقت بريطانيا بديلا هنا اعتقد أنه سيكون جذابا للغاية.»

وفاجأ تصويت 23 يونيو العديد من المستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين، مما أثار أعمق اضطرابات سياسية واقتصادية في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى أكبر انخفاض للجنيه الإسترليني في يوم واحد مقابل الدولار.

ورغم تحذيرات قبل التصويت بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يدمر الثقة الاقتصادية، فإن بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية، واستحواذ شركة «سوفت بنك» بقيمة 32 مليار دولار على شركة «ايه.آر.إم» البريطانية للتكنولوجيا غذى التصور بأن بريطانيا يمكن أن تزدهر خارج الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك لا تزال رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزرائها يعترفون أنهم بحاجة لطمأنة المستثمرين من الولايات المتحدة واليابان والصين والهند بأن المملكة المتحدة ولندن -العاصمة المالية الوحيدة المنافسة لنيويورك- مازالتا تتيحان فرصا جيدة لكسب المال.

ويخشى حلفاء بريطانيا من أن خروجها من الاتحاد الأوروبي قد يؤشر لنقطة تغير في العلاقات الدولية لما بعد الحرب البادرة، مما سيضعف الغرب مقارنة مع الصين وروسيا، ويقوض الجهود الرامية لتحقيق التكامل الأوروبي ويضر بالتجارة الحرة عالميا.

وخفضت «أكسيل شبرينغر» – ناشر أكبر صحيفة يومية في أوروبا وهى (بيلد) – توقعاتها لمبيعات عام 2016 في أغسطس/آب بسبب انخفاض الجنيه الإسترليني بفعل التصويت لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما أضر بعائدات الإعلانات من بريطانيا.