﻿منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو المبادلات العالمية في العام الحالي

جنيف – أ ف ب: خفضت منظمة التجارة العالمية بشكل كبير أمس الثلاثاء تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العالم في 2016، محذرة من انه سيكون «الأبطأ منذ الازمة المالية» عام 2008.

وتفيد التقديرات الأخيرة للمنظمة ان التجارة العالمية ستسجل نموا نسبته 1.7 في المئة فقط هذه السنة، اي اقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدرا بـ2.8 في المئة في نيسان/أبريل.

وقالت منظمة التجارة في بيان ان هذا التباطؤ «يأتي بعد انخفاض أكبر مما كان متوقعا في حجم تجارة البضائع في الفصل الاول (-1.1 في المئة من فصل إلى آخر، وفق معدل الصادرات والواردات المصححة للتبدلات الموسمية)، وانتعاش اقل مما كان متوقعا في الفصل الثاني (+0.3 في المئة)».

وترى المنظمة ان السبب هو خصوصا تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي والتجارة في الاقتصادات النامية، مثل الصين والبرازيل وكذلك أمريكا الشمالية.

وخفضت المنظمة تقديراتها للعام 2017 ايضا مشيرة إلى ان نمو التجارة سيتراوح بين 1.8 في المئة و3.1 في المئة، مقابل 3.6 في المئة في التقديرات السابقة.

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو ان «التباطؤ المدهش لنمو التجارة خطير، ويفترض ان يشكل ناقوس خطر». وأضاف ان «ما يثير القلق خصوصا هو العداء المتزايد للعولمة».

من جهة اخرى، تتوقع المنظمة ان يرتفع إجمالي الناتج الداخلي الواقعي في العالم بنسبة 2.2 في المئة في 2016.

وتدل مؤشرات عديدة إلى تحسن التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، بما في ذلك حركة مرافئ الحاويات، أو زيادة طلبيات التصدير في الولايات المتحدة. وقالت المنظمة «لكن عددا من الشكوك يحيط بآفاق بقية السنة والسنة المقبلة، بينها التقلبات المالية الناجمة عن التغييرات التي تطال السياسة النقدية للدول المتطورة (…)، والآثار الممكنة للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».