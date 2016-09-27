﻿بورصة الكويت ستصبح شركة خاصة بدءا من الغد

الكويت – رويترز: قال خالد عبدالرزاق الخالد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، انه بدءا من غد الخميس ستنتهي صفة سوق الكويت للأوراق المالية «كمرفق حكومي» لتتحول إلى شركة خاصة.وقال الخالد في مقابلة ان الشركة الخاصة سوف تظل ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية، إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2015. ويقضي هذا القانون بأن يتم طرح 50 في المئة من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 في المئة، ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 في المئة لاحدى الشركات المسجلة في بورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي، أو لمشغل عالمي بمفرده.

وفي أبريل/نيسان الماضي تسلمت شركة بورصة الكويت رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة.

وقال الخالد أمس ان البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم.

ومن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يوميا بحدود 20 في المئة من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات طبقا للفئة السعرية للسهم.

وحول موعد طرح أسهم البورصة للاكتتاب العم قال الخالد إن هذا الأمر هو قرار هيئة أسواق المال، باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة، مبينا أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدما في طرح الأسهم.