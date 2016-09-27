﻿«بتروفاك» البريطانية تستأنف انتاج الغاز في تونس بعد تهديدات بالمغادرة

تونس – وكالات: قالت شركة «بتروفاك» للغاز والنفط البريطانية أمس الثلاثاء انها استأنفت نشاطها في تونس عقب توصل الحكومة إلى اتفاق مع محتجين يطالبون بوظائف عطلوا إنتاج الغاز حوالي تسعة أشهر. وكانت الشركة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي وقف أنشطتها ومغادرة تونس بسبب احتجاجات طالت لشهور. ولكن اتفاقا بين الحكومة ومحتجين يوم الجمعة الماضي جعل الشركة، التي توفر 13 في المئة من احتياجات تونس من الغاز (800 ألف متر معب)، تتراجع عن قرارها بعد تلقيها ضمانات بالحيلولة دون تعطيل الإنتاج مرة أخرى.

وقال المدير العام للشركة عماد درويش «بتروفاك استأنفت رسميا عملياتها أمس الاثنين عند الساعة 18» دون الخوض في أي تفاصيل. وكان قرار مغادرة الشركة سيمثل ضربة مالية أخرى للبلاد، في الوقت الذي تتعهد فيه حكومة يوسف الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير وظائف، والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية، وتعزيز النمو الذي تضرر جراء هجمات شنها مسلحون إسلاميون العام الماضي.

وحظيت تونس بالإشادة لما أحرزته من تقدم سياسي نحو الديمقراطية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن ذلك لم يتبعه تقدم اقتصادي وأصاب نقص فرص العمل كثيرا من الشبان التونسيين بالاحباط.

ومنذ يناير/كانون الثاني تسببت احتجاجات مجموعات من الشبان في تعطيل الإنتاج في موقع حقل الشرقي للغاز في جزيرة قرقنة في جنوب البلاد، حيث تملك بتروفاك حصة 45 في المئة من الحقل بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.

ويقول مسؤولون حكوميون ان استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج «بتروفاك» كلف الحكومة التونسية نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت شركات فوسفات تديرها الدولة في تونس عن اتفاق لتوظيف 2800 عامل جديد، بعد احتجاجات أوقفت الإنتاج وأنذرت بتوقف الصادرات. وتسببت حالات التعطل التي شهدها القطاع في تكبد الحكومة خسائر بمئات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.

يذكر انه بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، تم الاتفاق بين مسؤولين محليين في قرقنة وشركة «بتروفاك» على تشغيل 266 عاطلا من العمل في إدارات عمومية محلية.

وتم تشغيل هؤلاء بدون عقود عمل او تأمين اجتماعي، ضمن برنامج م}قت تموله «بتروفاك» إلى حد كبير، في اطار تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات البترولية.

لكن الشركة أعلنت مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل البرنامج، ودعت الحكومة التونسية إلى «القيام بعملها».

وتوقف إنتاج الشركة كليا منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب اعتصام الاشخاص الـ266 إثر وقف صرف رواتبهم.

وفي 22 ايلول/سبتمبر، اعلن اياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة ان «بتروفاك» وجهت رسالة إلى الحكومة التونسية «وأعلمتها بانها شرعت في اتخاذ إجراءات المغادرة من ذلك إيقاف اجور العمال وايقاف أمور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز».

وفي اليوم التالي توصلت الحكومة إلى اتفاق مع المعتصمين وشركة «بتروفاك» يقضي بانتداب الشبان الـ266 لثلاث سنوات وإنشاء «شركة تنموية عمومية» في قرقنة واستئناف الشركة نشاطها.

وتبلغ مساحة جزيرة قرقنة حوإلى 160 كيلومترا مربعا، ويفوق عدد سكانها 15 ألفا، بحسب آخر تعداد للسكان في 2014.

ويعيش أغلب سكان الجزيرة من الصيد البحري.

ويقول السكان ان أنشطة الشركات البترولية إضرت بالسياحة والصيد البحري في الجزيرة.