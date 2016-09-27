﻿الدولار يقفز إلى 13.10جنيه في السوق السوداء في مصر

القاهرة – رويترز: قال أربعة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز أمس الثلاثاء ان الدولار واصل قفزاته الشديدة في السوق السوداء ليصل إلى 13.10 جنيه، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو، تموز.

وقال مصرفيون في قطاعات الخزانة في البنوك المصرية ان سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه، وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.

وجرى تداول الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي عند 12.80 جنيه. لكن وتيرة ارتفاع سعر الدولار تسارعت بداية من الأسبوع الحالي، إلى أن وصل أمس الأول إلى 12.95 جنيه قبل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم إلى 13 جنيها بعد الخطاب. وبحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش أمس بلغ الدولار في السوق السوداء 13.10 جنيه.

وقال متعامل في السوق الموازية «السعر ارتفع بشدة منذ خطاب الرئيس الذي أكد فيه أن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار.»

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر، التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف، وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.

وقالت «بلتون» المالية في مذكرة بحثية أمس تعليقا على خطاب الرئيس «الجزء الأهم من الخطاب هو عندما أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستعزز إمدادات المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، خلال شهر أو اثنين بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس شدد على سعر الصرف من خلال تكرار النصف الأخير من الجملة وهي: بغض النظر عن سعر الدولار». وأضاف «لابد من أخذ خطاب الرئيس بجدية شديدة على أنه تمهيد نفسي للتعويم وتبعاته.»

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة، في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد، الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وأمس قال مستورد طلب عدم كشف هويته «قمت بشراء 300 ألف دولار بسعر 13.10 جنيه. معروض الآن أمامي 400 ألف دولار بسعر 13.25 جنيه. هناك تسارع في وتيرة صعود العملة الصعبة.»

وباع البنك المركزي في العطاء الدوري للعملة أمس 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيه.

وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي، من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 16.5 مليار في أغسطس/آب.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.