﻿السعودية وإيران تبددان الآمال في توصل «أوبك» وروسيا إلى اتفاق على تجميد الإنتاج النفطي

الجزائر – وكالات: أطاحت المملكة العربية السعودية وإيران أمس الثلاثاء بآمال توصل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»إلى اتفاق في الجزائر هذا الأسبوع يقيد مستويات إنتاج الخام، بينما قالت مصادر ان المنظمة وروسيا – غير العضو بها – ما زالتا تحاولان تضييق هوة الخلافات بين الرياض وطهران.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين «هذا اجتماع تشاوري… سنتشاور مع كل طرف آخر وسنستمع للآراء ولأمانة أوبك وللزبائن أيضا.»

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة «إنه ليس وقتا لصناعة قرار». وأضاف في إشارة إلى الاجتماع الرسمي المقبل لـ»أوبك» الذي سيعقد في فيينا في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني «سنحاول التوصل إلى اتفاق لنوفمبر.»

وتعقد «أوبك» مباحثات غير رسمية الساعة 1400 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، كما يلتقي أعضاؤها مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا على هامش «منتدى الطاقة الدولي» المنعقد في الجزائر الذي يضم منتجين ومستهلكين.

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام، مما دفع منتجي «أوبك» ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق، بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج، على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.

وتعقد الوصول إلى اتفاق بفعل المنافسة السياسية الشديدة بين إيران والمملكة العربية السعودية، اللتين تخوضان عدة حروب بالوكالة في الشرق الأوسط من بينها حروب سوريا واليمن. وقالت مصادر الأسبوع الماضي ان المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج، وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض، إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.

وقال عدد من مبعوثي «أوبك» أمس ان مواقف المملكة العربية السعودية وإيران ما زالت متباعدة كثير» إن إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 مليون برميل يوميا تصر على حقها في الوصول بمستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 4.1 و4.2 مليون برميل يوميا، في حين تريدها دول الخليج الأعضاء في منظمة «أوبك» أن تثبت إنتاجها دون أربعة ملايين برميل يوميا.

وقال مصدر من المنظمة على دراية بالمباحثات «لا تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت (للإنتاج). لا أعتقد أنهم سيفعلون.»

ما تريده إيران

يعتمد اقتصادا السعودية وإيران بشدة على النفط. لكن الأخيرة ترى أن الضغوط تتراجع مع خروجها من سنوات العقوبات. وعلى الجانب الآخر تواجه الرياض عاما ثانيا من العجز القياسي في الموازنة وتضطر إلى تخفيض أجور موظفي الحكومة.

والتقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير النفط الإيراني زنغنة أمس، في ما تقول مصادر إنها محاولة جديدة لإقناع طهران بالموافقة على التحرك. وقالت عدة مصادر أخرى ان الجزائر وقطر تتحدثان أيضا إلى إيران في مسعى لتأمين اتفاق.

وقالت مصادر في قطاع النفط الإيراني ان طهران تريد أن تسمح لها «أوبك» بإنتاج 12.7 في المئة من إجمالي حجم ما تضخه المنظمة، بما يعادل ما كانت تستخرجه قبل 2012،عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أضافية على طهران بسبب أنشطتها النووية.

ورفعت العقوبات في يناير/كانون الثاني 2016. وخلال الفترة بين 2012 و2016 زادت المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في المنظمة مستويات الإنتاج للمنافسة على الحصة السوقية مع المنتجين مرتفعي التكلفة مثل الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك تعتقد إيران إن حصتها العادلة في الإنتاج يجب أن تكون أكبر من حجم ما تضخه حاليا، والذي تقول إنه ينبغي أن يزيد حالما توقع طهران على استثمارات جديدة مع شركات نفط عالمية.

وارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 10.2 مليون برميل في الأشهر الأخيرة، نتيجة لتنامي الطلب المحلي على تبريد الهواء في فصل الصيف.

وقال غاري روس، المراقب المخضرم لـ»أوبك» ومؤسس شركة «بيرا» البحثية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ان إنتاج المملكة العربية السعودية ارتفع بشدة في الأشهر الأخيرة. وحتى إذا تم تخفيضه إلى مستويات ما قبل الصيف، سترى إيران أن عرضا لتثبيت إنتاجها أمر غير عادل. وأضاف «إنه عرض محسوب بعناية لأن المملكة العربية السعودية تعرف أنه لن يكون مقبولا لإيران… السعودية تريد أن تلقي باللوم على إيران في عدم تحرك أوبك في (اجتماع) الجزائر.» وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس.إي.بي ماركتس» للاستشارات والسمسرة «لا يمكننا أن نرى كيف من المحتمل أن تقبل إيران العرض السعودي. سيبدو الأمر كمطالبة سجين خرج لتوه بعد قضاء سنين طويلة في السجن بالرجوع إلى محبسه.»

وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق في الجزائر سينتج عنه ضغطا نزوليا أكبر على النفط، إذ ستحافظ السعودية على مستويات الإنتاج المرتفعة وستعزز إيران الإنتاج أيضا.

غير أن الوزير السعودي الفالح قال أنه متفائل إزاء سوق النفط على الرغم من أن عودة التوازن تأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا. وأشار إلى أن مخزونات الخام التي بلغت مستوى قياسيا على المستوى العالمي بدأت تتراجع، قائلا إن الوتيرة التي سيحدث بها هذا «تعتمد أيضا على اتفاقية الإنتاج. إذا حدث إجماع على واحدة في الأشهر القليلة المقبلة فستكون المملكة العربية السعودية مع الإجماع.»

وقال الفالح للصحافيين «تلقينا مؤشرات إيجابية من السوق الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في ما يخص تقليص المخزونات».

وفي رده على سؤال حول الموقف الايراني الرافض لتجميد إنتاجه من الذهب الاسود لمستواه الحالي قال الفالح «دولة واحدة لا يمكن ان تؤثر على السوق».

يذكر ان خلافا بين الرياض وطهران حول موضوع سبل تحقيق استقرار لأسعار النفط قد تسبب في فشل التوصل إلى اتفاق في اجتماع الدوحة في نيسان/ابريل، بين دول أوبك» وروسيا من اجل تجميد الإنتاج، بعد ان اشترطت السعودية في اللحظة الأخيرة ضرورة تثبيب إيران لإنتاجها أسوة ببقية دول «أوبك».

من جانبه دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أعضاء «أوبك» إلى تجاوز خلافاتهم من أجل الوصول إلى حل توافقي لأزمة انهيار أسعار النفط.

وقال في كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ15 لـ»منتدى الطاقة الدولي» ان الوضع الحالي لسوق النفط لا يخدم أي دولة في العالم سواء المنتجين أو المستهلكين، وهو ما يستدعي ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل يحمي جميع الدول.

وأوضح سلال أن اجتماع الجزائر هو محطة استثنائية ومهمة في طريق معالجة أهم رهانات الأزمة البترولية، مشددا على ضرورة تجاوز الحساسيات والخلافات والتفكير في تداعيات الصدمة النفطية على اقتصادات الدول.

كما أكد أن العالم بحاجة للحوار لمواجهة الرهانات الإقليمية والدولية في جميع المجالات، لافتا إلى أن بلاده التي تناضل من أجل استقرار سوق النفط، استطاعت أن تحافظ على توازناتها المالية ومقاربتها الاجتماعية رغم انهيار أسعار النفط.

وحاول الأمين العام لـ»أوبك»، النيجيري محمد باركيندو، تهدئة الاجواء موضحا ان «ما اعلنته جمهورية إران الاسلامية وايضا دول اخرى اعضاء (في اوبك) هو جزء لا يتجزأ من المفاوضات».

ولم تتفاجأ الاسواق المالية بشكل لافت بهذه المواقف، لأن اغلب الخبراء سبق وأن اعتبروا ان احتمال التوصل الى اجماع في الجزائر ضئيل.

واوضح الخبير نيل ويلسون من «اي.تي.اكس.كابيتال» الاستشارية ان «الأمل بالتوصل الى تجميد إنتاج النفط في الجزائر هذا الاسبوع تبخر بعد ان انضمت السعودية الى ايران للتأكيد ان هذا الاجتماع ليس الا للتشاور».

من جهتها، أبدت روسيا، المصدر الكبير للنفط والتي حضرت الى الجزائر، استعدادها لبذل جهد لخفض انتاجها الذي بلغ راهنا حده الاقصى، بحسب مصدر قريب من الحكومة الجزائرية. لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اوضح للصحافيين ان بلاده ستتخذ موقفها اليوم الأربعاء بعد الاجتماع غير الرسمي لـ»أوبك».

وفي الأسواق تراجع سعر النفط في التعاملات الآجلة أمس مع تبدد حالة التفاؤل إزاء توصل دول «أوبك» إلى اتفاق يكبح جماح الإنتاج.

ونزل مزيج برنت الخام 80 سنتا إلى 46.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0851 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق مكاسب 1.46 دولار ما يوازي 3.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا إلى 45.25 دولار للبرميل بعد أن صعد 1.45 دولار ما يعادل 3.3 في المئة في الجلسة السابقة.

وقال اوليفييه جاكوب، محلل النفط في «بتروماتريكس» أن «الأمر المهم حقا ما يحدث في الجزائر .. إمكانية التوصل لاتفاق بشان الإمدادات أو عدم إمكانية حدوث ذلك. ليس هناك تطور رئيسي أهم من الجزائر.»