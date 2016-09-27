﻿مدرب منتخب انكلترا في ورطة بسبب فضيحة رشوة!

لندن – د ب أ: يواجه سام أولارديس مدرب المنتخب الإنكليزي تحقيقات من اتحاد الكرة في بلاده بعد نشر تقرير صحافي حول تورطه في فضيحة رشوة مقابل الكشف عن طرق الالتفاف على قواعد انتقالات اللاعبين. ونشرت صحيفة «دايلي تيلغراف» تسجيل فيديو تم تصويره بشكل سري لاولارديس هو يتحدث مع صحافيين سريين منتحلين صفة رجال أعمال، حول طرق الالتفاف على قواعد لوائح اتحاد الكرة التي تم تحديثها في 2008 حول حقوق ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين. وأشارت الصحيفة إلى ان اولارديس تفاوض على صفقة بقيمة 400 الف جنيه استرليني مقابل اعطاء نصائح لممثلي شركة آسيوية لوكالة اللاعبين، كما سخر من سلفه روي هودجسون، كما انتقد المساعد السابق لهودجسون غاري نيفيل وقرار الاتحاد بإعادة بناء استاد ويمبلي. وقال غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنكليزي: “أريد كل الحقائق، أن أسمع كل شيء من كل الأشخاص كي أحكم على الادعاءات المثارة”. وأضاف: “العدالة النزيهة تتطلب منا معرفة بواطن الأمور قبل اتخاذ أي قرار”. وتولى اولارديس تدريب المنتخب الإنكليزي عقب إقالة هودجسون بعد الخسارة أمام ايسلندا في يورو 2016 بفرنسا.

مدرب توتنهام: نتيجة الأشعة على كاحل كاين إيجابية

لندن – رويترز: قال ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام الانكليزي إن نتائج فحص الأشعة الذي خضع له هاري كاين على كاحله المصاب جاءت أفضل من المتوقع لكنه لم يحدد موعدا لعودته إلى اللعب. وسجل كاين هدف فوز توتنهام على سندرلاند في الدوري قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 87 بعد التواء كاحله. وكانت هناك توقعات بأن مهاجم انكلترا، هداف الدوري الموسم الماضي، سيغيب لفترة تصل إلى شهرين. وقال بوشيتينو: “دائما ما أحاول أن أكون صريحا معكم. قبل نحو نصف ساعة حصلنا على تقرير طبي بشأن الأشعة وهي أفضل بكثير جدا مما توقعنا. ربما يمكننا تقليص فترة (غيابه) لكننا سعداء… الأشعة كانت ايجابية للغاية ونحن سعداء للغاية بهذه الأنباء لكن لا نستطيع أن نحدد فترة تعافيه”.

مونشنغلادباخ يجدد عقد مدربه شوبرت حتى 2019

المانيا – د ب أ: أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أنه جدد عقد مدربه أندري شوبرت لعامين آخرين ليظل مع الفريق حتى 2019. وكان شوبرت عين مدربا مؤقتا للفريق في 2015 إثر استقالة لوسيان فافري عقب هزيمة الفريق في أول خمس مباريات بالدوري الألماني. وبعدها بشهرين، وقع شوبرت عقدا مع النادي يستمر حتى 2017 وقاد الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع ليشارك هذا الموسم في دوري الأبطال. وقال ماكس إبيرل مدير الكرة بالنادي في بيان: “أندري يقدم عملا رائعا. لقد قاد الفريق للمشاركة في دوري الأبطال، وحصد تحت قيادته 65 نقطة خلال 34 مباراة، وهي نتائج رائعة”.

بوباديا مهاجم أوغسبورغ الألماني يغيب للإصابة

برلين – د ب أ: أعلن أوغسبورغ الالماني أن لاعبه الباراغواني الدولي راؤول بوباديا لن يحتاج إلى جراحة في الكتف بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه سيغيب لفترة غير محددة عن الملاعب. وتعرض المهاجم للإصابة خلال مباراة فريقه أمام دارمشتات يوم السبت الماضي في الدوري، عندما اصطدم كتفه بالأرض ليغادر الملعب ويتم استبداله. وأثبتت الفحوصات التي خضع لها أنه يعاني من إصابة في مفصل الكتف ولكن عظامه لم تضرر كما كان متوقعا في بداية الأمر. وكشف أوغسبورغ أن بوباديا لن يخضع لجراحة وسيبدأ باتباع بعض العلاجات التحفظية حتى يتعافى تماما، بيد أن النادي الألماني لم يحدد تاريخ عودته للملاعب. وقال ديرك شوستر، مدرب أوغسبورغ، متحدثا عن اللاعب: “سنفتقده كثيرا في خط الهجوم”.

شبيبة الساورة الجزائري يستنجد بمدربه السابق خودة

الجزائر – د ب أ: قرر نادي شبيبة الساورة، الاستعانة بمدربه السابق كريم خودة، بعد بدايته المخيبة في مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم. وكان خودة درب شبيبة الساورة الموسم الماضي وقاده إلى احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وهي المرتبة التي تؤهله للمشاركة في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وباشر خودة عمله الأحد مع فريقه القديم، بعدما تقدم باستقالته من تدريب نادي شباب قسنطينة الذي قرر التعاقد مع الفرنسي المخضرم روجيه لومير. يشار أن شبيبة الساورة، يحتل المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الدوري وفي رصيده أربع نقاط، جمعها من فوز وتعادل وثلاث هزائم.