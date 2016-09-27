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﻿الهلال يفوز على الرائد ويصعد إلى دور الثمانية

كأس ولي العهد السعودي

Sep 28, 2016

الرياض – د ب أ: تأهل الهلال لدور الثمانية ل لكرة القدم اثر تغلبه على الرائد 2/1 في دور الستة عشر من المسابقة.
ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه نواف العابد الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 36 و41، فيما سجل هدف الرائد جليمار دا سيلفا في الدقيقة 83. وسيلتقي الهلال في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الشباب ونجران. يشار إلى أن الهلال صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولة بواقع 13 مرة، كان آخرها الموسم الماضي. ويحتل الهلال حاليا المركز الثالث برصيد تسع نقاط في دور المحترفين السعودي، فيما يحتل الرائد المركز السابع برصيد ست نقاط.

﻿الهلال يفوز على الرائد ويصعد إلى دور الثمانية
كأس ولي العهد السعودي
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