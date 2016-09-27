﻿رابطة الدوري الجزائري تتوعد مسؤولي الأندية

الجزائر – د ب أ: أحالت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم ثلاثة من رؤساء الأندية إلى لجنة الانضباط للنظر في المخالفات التي ارتكبوها ومدى إمكانية إصدار عقوبات بحقهم.

وأوضح بيان للجنة الانضباط، أن رئيس نادي شبيبة القبائل محند شريف حناشي، جرى إيقافه إلى غاية المثول أمامها يوم الاثنين المقبل، بعدما دون الرسميون اسمه في ورقة المباراة التي تعادل فيها فريقه مع شباب باتنة 1/1 يوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، بعدما بدر منه تصرفات غير رياضية. كما أشار البيان إلى أن حسان حمار، رئيس نادي وفاق سطيف، وعمر غريب المدير العام (رئيس) لمولودية الجزائر، تم استدعاؤهما للمثول أمام لجنة الانضباط الاثنين المقبل أيضا، بعدما اعتذرا عن حضور جلسة يوم الاثنين، بدون أن يشير إلى ” التجاوز″ الذي قد يكونا ارتكباه. وجرى تغريم رئيس نادي أولمبي المدية محفوظ بوقلقال، 500 دولار، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام.

كما فرضت لجنة الانضباط، عقوبة الإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية بقيمة 300 دولار، بحق اليامين بو غرارة مدرب نادي دفاع تاجنانت بعد طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه شباب قسنطينة 2/4 الجمعة الماضي، في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري. وأقرت اللجنة إيقاف حمزة هريات لاعب مولودية وهران مباراة واحدة، وهي نفس العقوبة التي فرضت على فهام بوعزة لاعب شباب بلوزداد، إضافة إلى تغريمه 300 دولار للسبب نفسه. كما وقعت اللجنة غرامة مالية بقيمة ألف دولار بحق أندية شبيبة القبائل واتحاد الجزائر وسريع غليزان، مع تحذيرهم، بسبب استخدام مشجعيهم الألعاب النارية ورمي الحجارة إلى أرضية الملعب. وتم تغريم اتحاد بلعباس وشباب بلوزداد، 300 دولار، لاستخدام مشجعيهما الألعاب النارية.