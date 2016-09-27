﻿مدرب الزمالك: سنسافر إلى جنوب افريقيا بثمانية لاعبين فقط!

القاهرة – د ب أ: قال مؤمن سليمان مدرب الزمالك، إن فريقه سيتوجه إلى جنوب أفريقيا بثمانية لاعبين فقط لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والمقرر لها مبدئيا يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح سليمان، أن فريقه في وضع صعب قبل خوض النهائي الأفريقي بعد ضم 8 لاعبين من الفريق الأبيض للمنتخب المصري، استعدادا لمباراة الكونغو في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، حيث يلحق لاعبو الزمالك بالفريق في جنوب أفريقيا من الكونغو استعدادا للمباراة المرتقبة أمام صن داونز. وضم جهاز منتخب الفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر 8 لاعبين من الزمالك هم: أحمد الشناوي وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وباسم مرسي. ومن المقرر أن يكون مع الزمالك خلال الاعداد لمواجهة صن داونز ثمانية لاعبين فقط، هم: محمود جنش وعمر صلاح وأحمد توفيق ومحمود شيكابالا وستانلي وإيمانويل مايوكا ورمزي خالد ومعروف يوسف، بالإضافة إلى الظهير الأيسر علي فتحي، في حال جاهزيته للمشاركة في المباريات. وتابع: “يقلقني النقص العددي في الفريق، لكنني أثق في اللاعبين الموجودين بالقائمة الأفريقية، حيث يمتلكون رغبة ودافعا قويا للتتويج باللقب القاري، وبلوغ كأس العالم للأندية”.