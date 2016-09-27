﻿الفيفا يحل فرقة العمل لمكافحة العنصرية

زيوريخ – د ب أ: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حل فرقة العمل المكلفة بمكافحة العنصرية، رغم المخاوف المثيرة في هذا المجال، بما في ذلك كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، في اجتماع بمانشستر إن فرقة العمل كان لها تفويض لوقت معين وتم انجازه. وستقوم إدارة الفيفا بالتعامل حاليا مع قضايا التمييز. وكان المشجعون الروس أساءوا التصرف خلال منافسات “يورو 2016″ وطلب الفيفا من البلد المضيف (روسيا) لمونديال 2018 إتخاذ الأمر بجدية أثناء استعدادهم لإستضافة كأس العالم. وتم تشكيل فرقة العمل في 2013 خلال فترة تولي جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا. وترأسها جيفري ويب الذي تم إلقاء القبض عليه العام الماضي كجزء من التحقيقات التي تجريها ألولايات المتحدة في قضايا الفاسد المتعلقة بكرة القدم. وكان كونستان أوماري من الكونغو الديمقراطية عين لرئاسة فرقة العمل وكان هو العضو الوحيد فيها مؤخرا. وانتقد الأمير علي بن الحسين، نائب رئيس الفيفا السابق والمرشح السابق للرئاسة، تصرف الفيفا في بيان، واصفا حل فرقة العمل بالـ”مقلق للغاية” والـ”سخيف”. وقال: “مكافحة العنصرية لم تنته بعد… لم تكن الحاجة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري أكثر وضوحا مما هى الان في العالم الذي نعيش فيه اليوم”.