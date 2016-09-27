﻿تأجيل الانتخابات الآسيوية لمجلس الفيفا بسبب خلاف حول استبعاد مرشح قطري

باناجي (الهند) – رويترز: وجه مسؤولو كرة القدم الآسيوية ضربة قوية للاتحاد الدولي (الفيفا) وقرروا تأجيل الانتخابات على ثلاثة مقاعد في مجلس الاتحاد الدولي بسبب خلاف حول استبعاد مرشح قطري.

وفي وجود جاني انفانتينو رئيس الفيفا رفض ممثلو الاتحادات الوطنية في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في جوا، الذين تمت دعوتهم من أجل الانتخابات، جدول الاجتماع. ورفع 42 من أصل 44 عضوا يملكون حق التصويت بطاقة “لا” عندما طلب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي تمرير جدول الجمعية العمومية. وأبلغ الشيخ سلمان الأعضاء: “هذا صباح مليء بالأحداث… عدة أسابيع مليئة بالأحداث. لكن الجمعية العمومية تحدثت بصوت واحد وكان هذا واضحا للجميع″. وأضاف جاني انفانتينو رئيس الفيفا: “لست واثقا إن كنت حضرت جمعية عمومية أقصر من هذه لكنني أعتقد أن بوسعك رؤية قوة الرأي في هذا المكان”. وحرم الفيفا القطري سعود المهندي من خوض الانتخابات يوم الأحد بسبب تحقيق جار في لجنة القيم، وهو ما ترك وقتا غير كاف أمام مرشحين جدد للانضمام إلى الستة الآخرين المتبقيين في السباق. وصوتت سنغافورة، التي كان رئيس اتحادها زين الدين نور الدين ضمن المرشحين في الانتخابات الآسيوية لمجلس الفيفا، لصالح جدول الاجتماع وامتنع عضو آخر عن التصويت. وقال الأمين العام ويندسور جون إن الاتحاد الآسيوي سيحدد موعدا جديدا للجمعية العمومية غير العادية بعد التشاور مع الفيفا. وقال برافول باتل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم: “كان هناك العديد من الناس يأملون في تقديم مرشحيهم”. وأضاف: “سواء تم إيقاف أحدهم أو منعه… كنت أتمنى أن تتم هذه العملية مبكرا. كان بوسع الآخرين أيضا الترشح ولهذا السبب تم الالغاء”.

وحدد الفيفا موعدا نهائيا يوم 30 سبتمبر/ أيلول لانتخاب مجلس الاتحاد الدولي الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية وفقا للاصلاحات التي جرت في أعقاب فضيحة الفساد التي عصفت بالمنظمة التي تدير اللعبة في العالم في آخر 16 شهرا. وقال انفانتينو: “إنها الديمقراطية ونحن بحاجة لبحث الأمر على أي حال. هناك الكثير من العمل في الانتظار”. وكان المهندي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، ضمن أبرز المرشحين للفوز واجتاز فحص النزاهة الضروري من الفيفا. وأوصى محقق في لجنة القيم بالفيفا الشهر الماضي بإيقاف المهندي لعامين ونصف العام على الأقل بسبب رفضه التعاون مع تحقيق. ولم يكشف الفيفا عن تفاصيل بشأن موضوع هذا التحقيق، لكنه قال إن لا علاقة له بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وأحد المقاعد الإضافية الآسيوية الثلاثة في المجلس مخصص لسيدة. وكانت الاسترالية مويا دود، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، ستتنافس مع محفوظة أكثر من بنغلادش وهان اون جيونغ من كوريا الشمالية. وقالت دود وهي رئيس لجنة معنية بكرة القدم للسيدات في الفيفا: “كمرشحة كنت مستعدة… أنا مستعدة سواء جرت الانتخابات اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل أو العام المقبل”. وأضافت: “الأمر محبط بعض الشيء أعتقد. الأمر مثل الاستعداد لخوض أكبر نهائي ثم يتم تأجيل المباراة ليوم آخر”. وكان الصيني تشانغ جيان والإيراني علي كافشيان والسنغافوري نور الدين سيتنافسون على المقعدين الآخرين، لكن يبدو الان أن مرشحين آخرين سينضمون للسباق بعد التأجيل.