﻿الدوري الاسباني: ألافيس يفوز على غرناطة ويقفز الى المركز التاسع!

مدريد – د ب أ: قفز ديبورتيفو ألافيس للمركز التاسع بالدوري الاسباني بتغلبه على غرناطة 3/1 في ختام منافسات الجولة السادسة.

ورفع ألافيس رصيده إلى تسع نقاط حققها من الفوز بمباراتين والتعادل في ثلاث والخسارة في مباراة ليقفز من المركز الرابع عشر إلى التاسع. في المقابل توقف رصيد غرناطة عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير، متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم، علما أن الفريق تعادل في مباراتين فقط. وسجل أهداف ألافيس إدغار مينديز وفيكتور كاماراسا وديفيرسون بروم سيلفا في الدقائق 52 و66 والثالثة من الوقت بدلا من الضائع، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد ارتيم كرافتس في الدقيقة 79.