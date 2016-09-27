﻿مدرب روما يحضر عيد ميلاد توتي رغم التصريحات العدائية لزوجة اللاعب

روما – د ب أ: كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن لوسيانو سباليتي، مدرب روما، سيحضر حفل عيد ميلاد قائد الفريق، فرانشيسكو توتي، رغم التصريحات العدائية لزوجة اللاعب ضده.

وقالت ايلاري بلاسي، زوجة توتي، التي تعمل مذيعة تلفزيونية وعارضة أزياء: “سباليتي كان رجلا ضئيلا”، عندما أبقى اللاعب المخضرم على مقاعد البدلاء في الموسم الأخير. وعقب غيابه عن عدة مباريات، قال قائد روما في شباط/ فبراير الماضي أنه توقع أن ينال احتراما أكبر تقديرا لما قام به من أجل النادي. وذكرت وسائل الإعلام أن توتي ومدربه تصافحا وتحدثا لبرهة قصيرة خلال مران روما الأحد. وكتب توتي عبر الحساب الخاص لروما على “توتير” أن كلمات زوجته كانت تعني أن حبها له دفعها إلى مشاركته في الصعوبات التي تواجهه، وأضاف قائلا: “أتوافق تماما مع رئيس النادي (جيمس) بالوتا ومع المدرب سبالتي، أنا أحترم المدرب في الحقيقة، نحن جميعا نقصد هدف واحد، وهو صالح روما”. وسجل توتي هدفه رقم 250 في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي، بعدما أحرز الهدف الثالث لروما في مرمى تورينو من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت لصالح فريق العاصمة الإيطالية 3/1. وتجمع عشرات المشجعين أمام ملعب روما صباح أمس ليعربوا لتوتي عن أمنيتهم بعيد ميلاد سعيد.