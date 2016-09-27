﻿الدوري الانكليزي: بيرنلي يهزم واتفورد في مواجهة تاريخية!

لندن – رويترز: سجل بيرنلي في كل شوط من شوطي اللقاء بواسطة جيف هندريك ومايكل كين لينتزع الفوز 2-صفر على أرضه على حساب واتفورد في الدوري الانكليزي في أول لقاء يجمع بين الفريقين في دوري الأضواء.

وأنهى المهاجم هندريك حالة الصمت قبل ان يحسم المدافع كين الفوز لفريقه رافعا رصيد بيرنلي لسبع نقاط محتلا بها المركز الـ13. وجمعت خمسة فرق سبع نقاط في ست مباريات بما في ذلك واتفورد صاحب المركز الـ11. وهيأ ستيفن ديفور كلا الهدفين حيث سجل هندريك برأسه اثر ركلة ركنية نفذها الأول في الدقيقة 38 قبل ان يرتقي كين عاليا ليقابل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني. وكان واتفورد يسعى لثالث فوز له على التوالي في الدوري إلا انه لم يصل للمستوى الذي ساعده على الفوز على مانشستر يونايتد 3-1 ووستهام 4-2.