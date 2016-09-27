﻿الحارس تير شتيغن يخوض اختباره الأصعب مع برشلونة أمام فريقه السابق مونشنغلادباخ

مدريد – د ب أ: منذ انضم حارس المرمى مارك أندري تير شتيغن إلى برشلونة الأسباني عام 2014 واجه عدة اختبارات مهمة، لكنه الآن بصدد خوض الاختبار الأصعب له اليوم عندما يواجه فريقه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني الدولي تير شتيغن البالغ 24 عاما: “ستكون مباراة من نوع خاص بالنسبة لي… مونشنغلادباخ هو نادي مدينتي وفريقي السابق، الذي ترعرعت فيه كشخص وكلاعب. والعودة لمواجهته بقميص فريق آخر، يعد شيئا شديد الخصوصية”. وما يضفي المزيد من الأهمية للمباراة هو أن تير شتيغن بات الحارس الأساسي لبرشلونة بدون منازع، وهو ما لا يلقى استحسانا كبيرا لدى جماهير النادي ووسائل الإعلام الكتالونية. وتعود بداية القصة إلى عام 2014، عندما قرر الحارس المخضرم فيكتور فالديز بشكل مفاجئ الرحيل عن برشلونة بعدما ساعد الفريق في الفوز بثلاثة ألقاب بدوري الأبطال وستة ألقاب في الدوري الأسباني، وبات الحارس الأكثر نجاحا في تاريخ النادي. وقرر أندوني زوبيزاريتا مدير الكرة ببرشلونة والذي كان حارسا للفريق أيضا في الماضي، ألا يحل حارس واحد مكان فالديز وإنما يحل مكانه حارسان اثنان هما التشيلي المخضرم كلاوديو برافو والواعد تير شتيغن.

وكانت الفكرة تقضي بمشاركة برافو في مباريات الفريق في الدوري الأسباني ومشاركة تير شتيغن في مبارياته بدوري الأبطال وكأس أسبانيا. ونجحت تلك الآلية لموسمين حيث ساعد برافو الفريق في الفوز بلقب الدوري مرتين كما فاز تير شتيغن معه بلقب دوري الأبطال عام 2015 إلى جانب لقبين في كأس أسبانيا. ومع مشاركة تير شتيغن كحارس بديل بالمنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) قبل شهرين، بدا غير مستعد لقضاء موسم ثالث يكتفي خلاله بالمشاركة في دوري الأبطال والكأس، وهو ما يعني خوضه حوالي 20 مباراة مقابل 38 مباراة لبرافو.

وذكرت تقارير إعلامية أن تير شتيغن ومدير أعماله، خيرا برشلونة في أوائل آب/ أغسطس الماضي بين رحيل برافو ورحيل تير شتيغن. وتردد أن برشلونة بدا قلقا إزاء إمكانية رحيل الحارس الذي يعتزم النادي الاعتماد عليه بشكل أساسي في المستقبل، واتخذ برشلونة قرارا مثيرا للجدل ببيع برافو (33 عاما) لمانشستر سيتي الإنكليزي. وأبدى برافو استياءه حينذاك معتبرا بأنه أقصي من تير شتيغن وحلفائه، كما سادت حالة من عدم الرضا بين الجماهير وبعض وسائل الإعلام إزاء بيع برافو وتصعيد تير شتيغن ليكون الحارس الأساسي للفريق. وذكرت إذاعة “راك-1″ الكتالونية: “إنها مجازفة كبيرة من جانب برشلونة… بيع حارس ذي خبرة يؤدي بشكل جيد من أجل تصعيد حارس شاب، هو تصرف محفوف بالمخاطر”. وتأكد ذلك عندما تعرض تير شتيغن لإصابة عضلية وقدم بديله ياسبر سيليسن عرضا متذبذبا في ظهوره الأول في المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام ألافيس 1-2. لكن تير شتيغن قدم مستويات جيدة بعدها، رغم أنه تسبب في لحظات قلق لزملائه وكذلك الجماهير بسبب تكرر خروجه من منطقة الجزاء والمراوغة بالكرة بقدمه. ويبدو أن تير شتيغن يسعى لتشكيل الصورة التقليدية لحارس برشلونة الذي يلعب دور الظهير الحر مثلما كان الوضع مع فالديز، علما أن برافو لم يؤد هذا الدور. وأبدى لويس إنريكي مدرب برشلونة ثقته في الحارس تير شتيغن قائلا: “مارك حارس مرمى رائع. نثق به تماما. إنه حارس من النوعية التي نحتاجها على وجه التحديد”.