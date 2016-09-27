﻿«السلام عليك يا مريم» في القائمة القصيرة لجوائز «سيزار» الفرنسية

القاهرة – «القدس العربي»: بعد مشاركات كبيرة وناجحة في أكثر من 130 مهرجانا دوليا، وحصوله على 25 جائزة، اختير الفيلم اللبناني الروائي القصير «السلام عليك يا مريم» إخراج باسل خليل ليكون في القائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم قصير في جوائز سيزار السينمائية الفرنسية، وذلك ضمن 24 فيلماً من العالم. وسوف يتم الإعلان عن الفائزين مساء الجمعة 24 فبراير/شباط 2017 المقبل.

وسوف يستمر التصويت على الأفلام المختارة من 2 إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك لإختيار خمسة أفلام مرشحة لجوائز سيزار كأفضل فيلم قصير.

المعروف أن جوائز سيزار التي تنظمها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية بدأت عام 1976. وفي كل عام يقام حفل توزيع الجوائز في الجمعة الأخيرة من شهر فبراير/شباط على مسرح شاتليه في باريس، وتمنح الجوائز لأفضل الإنتاجات السينمائية في الأفلام القصيرة والطويلة في إحتفال سنوي، وهي ما تعادل في أهميتها جوائز الأوسكار الأمريكية.

فيلم «السلام عليك يا مريم» يروي فيه مخرجه في أربعة عشرة دقيقة نمط الحياة الصامت الذي تعيش فيه أربع راهبات في دير منعزل في الضفة الغربية، ويختل هذا النظام عندما تتعرض عائلة من المستوطنين الإسرائليين لحادث خارج أسوار الدير بداية يوم السبت الذي يمتنع فيه اليهود عن إستخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهاتف، وسط راهبات نذرن أنفسهن للصمت.

وقد سبق وأن حقق الفيلم أكثر من 2.8 مليون دولار عقب عرضه في دور العرض السينمائية الأمريكية ضمن مجموعة من الأفلام القصيرة التي كانت مرشحة للأوسكار عام 2015.